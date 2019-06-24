Тюменские власти нашли способ провести воду жителям села Каскара

Руководство Тюменской области нашло способ в сжатые сроки построить распределительную сеть для водоснабжения села Каскара, жители которого обратились на прямую линию с президентом.

"Сначала сделаем распределительную уличную сеть и затем присоединим ее к старому водоводу, хотя планировали сделать изначально в обратном порядке. Получается, что жителям не надо будет тянуть свой водопровод на 100 или 200 метров, им будет легче подключиться к распределительной сети ", - пояснил ТАСС заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Напомним, на прошлой неделе жители тюменского села пожаловались Владимиру Путина на то, что в половине населенного пункта нет чистой воды. "Ездим за питьевой водой в другие села, покупаем в бутылках в Тюмени. Детей помыть, вещи постирать - ездим к родне, друзьям", - посетовали сельчане. В доказательство своих слов они продемонстрировали емкости с мутной жидкостью, непригодной к употреблению, несмотря на четырехступенчатую систему очистки и кипячение.

В пресс-службе главы Тюменского района, к которому относится Каскара, пояснили: сети водоснабжения принадлежали птицефабрике, в 2018 году они были сняты с баланса и переданы предприятию "Тюмень Водоканал".

Именно туда должны общаться сельчане для подключения к сетям водоснабжения.

Как отметил Вячеслав Вахрин, жители могут и самостоятельно проложить инфраструктуру, но тогда им самим придется ее обслуживать, если случится авария.

Что касается нового водовода, то по плану его заменят до конца 2020 года.

"Проект предусматривает обеспечение питьевой водой населенных пунктов Ембаево, Яр, Тураева, Новотуринского. Общий объем финансовых вложений составит более 500 миллионов рублей (строительство магистрального водовода и квартальных сетей)", - рассказал по итогам прямой линии депутат Госдумы Иван Квитка.