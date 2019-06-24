В Челябинске приняли отставку мэра

Буквально за пару часов вчера в Челябинске сменился глава города. На внеочередном заседании депутаты гордумы приняли отставку мэра Владимира Елистратова и назначили врио Наталью Котову, до этого занимавшую должность первого заместителя градоначальника.

Перемена главы крупнейшего города Южного Урала произошла без особых споров, возражений и даже эмоций. Владимир Елистратов сообщил, что написал заявление об уходе по собственному желанию. Напомним, Елистратов был назначен врио главы Челябинска в ноябре 2018 года, после ухода бывшего мэра, а в феврале 2019-го его выбрали главой города. Причем почти единогласно.

В первом же весеннем отчете главы фигурировали оптимистичные цифры развития города. Но Челябинскую область возглавил новый губернатор (в статусе врио) - Алексей Текслер, и к темпам развития областного центра появились серьезные вопросы. Причем мнения высказывались жесткие: что город отстал в развитии лет так на 10-15 и по многим показателям не соответствует статусу южноуральской столицы. Возникали претензии и по вопросам презентабельности центра города, уборки улиц и дорог. Так что перемены в мэрии были предсказуемы.

В экспресс-назначении Натальи Котовой эксперты тоже не видят ничего необычного: именно первый замглавы города - человек, максимально погруженный в ситуацию и владеющий текущей информацией. В статусе врио мэра Котова будет находиться до октября 2019 года. Осенью мэра Челябинска вновь изберут депутаты - из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией.