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Рубрика: В мире

Опасные связи

Рейтинг Бориса Джонсона пострадал от семейной ссоры
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(7893)
Женские крики, звуки ударов, звон бьющейся посуды - вот, что услышали в минувшую пятницу соседи главного претендента на британское премьерское кресло Бориса Джонсона. Один из жильцов дома в Кемберуэлле на юге Лондона вызвал полицию "из-за беспокойства за девушку". Опасения оказались беспочвенными - от "семейной" стычки в квартире Джонсона пострадал только его рейтинг.
Керри Саймондс, по слухам, стала причиной развода Бориса Джонсона. Фото: REUTERS/Gettyimages Керри Саймондс, по слухам, стала причиной развода Бориса Джонсона. Фото: REUTERS/Gettyimages
Керри Саймондс, по слухам, стала причиной развода Бориса Джонсона. Фото: REUTERS/Gettyimages

Напомним, что после заявления Терезы Мэй об отставке и серии голосований в Консервативной партии остались два претендента на премьерское кресло: экс-глава МИД Борис Джонсон и его преемник на этом посту Джереми Хант, причем первый обладает значительным преимуществом. Некоторые эксперты утверждают, что этим он обязан, в том числе, своему новому имиджу, придуманному его PR-советником и одновременно близкой подругой Керри Саймондс. И вот теперь, когда свой выбор предстоит сделать примерно 160 тысячам членов Консервативной партии, рейтинг Джонсона пошел вниз из-за "семейного" скандала, свидетелями которого стали все соседи пары и даже полиция. Вызвавший стражей порядка сосед Джонсона и Саймондс сообщил им: "Раздался звук, похожий на бьющиеся тарелки, затем крики, и я уверен, что это кричала Керри. Она требовала: "Убирайся из моего дома!", а он отвечал: "Нет". После крика наступила тишина. Моя партнерша, которая уже лежала в постели и засыпала, услышала громкий стук, дом затрясся". Живущая на той же лестничной площадке 32-летняя Фатима сообщила полицейским, что слышала ужасный шум - крики и вопли,  которые длились примерно 10 минут. "Я смотрела что-то по телевизору, и мне пришлось увеличить громкость. Я никогда не слышала ничего подобного". В любом случае прибывшие полицейские не обнаружили пострадавших. А Джонсон, как поговаривают, несмотря на взрывные отношения с Керри, собирается прихватить ее с собой, если его переезд в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит все же состоится.

В 2018 году Керри уволилась, как стало ясно позже, предпочтя связям с общественностью связь с Джонсоном

31-летняя Керри Саймондс - не просто симпатичная девушка из толпы. Дочь известнейшего журналиста, одного из основателей авторитетного издания The Independent Мэтью Саймондса и его жены - юриста Джозефин Макафи, в течение восьми лет занималась связями с общественностью в Консервативной партии. В возрасте 29 лет она возглавила отдел коммуникации, была признана отраслевым журналом PR Week вторым по уровню влиятельности специалистом по связям с общественностью в Великобритании. В 2018 году она ушла с этой должности, как стало ясно позже, предпочтя связям с общественностью связь с Джонсоном. По данным таблоида The Sun, сейчас она занимается благотворительным проектом "Живые океаны", и при этом помогает своему "бойфренду" вести кампанию за премьерское кресло. Официальное подтверждение их роман получил только в июне, когда Керри заявила, что поддерживает премьерские амбиции Бориса.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
Борис Джонсон признался, что в молодости пробовал кокаин

Однако, если верить The Sun, их отношения длятся уже давно, и именно они стали причиной прошлогоднего разрыва Джонсона с его женой Мариной Уилер. В сентябре 2018 года пара сделала совместное заявление, что они расстались и начали процедуру развода. За 25 лет брака Марина дважды уходила от мужа: сначала в 2004 году из-за его четырехлетнего романа с писательницей Петронеллой Уайетт, а затем в 2010 году, когда его заподозрили в интрижке и внебрачном ребенке с консультантом по искусству Хелен Макинтайр. Но если тогда Марина оба раза простила супруга и вернулась к нему, то на сей раз разрыв, скорее всего, будет окончательным. Таблоиды уже сообщают, что Джонсон может стать первым премьером Великобритании, женившимся на этом посту.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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