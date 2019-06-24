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24.06.2019 14:31
Рубрика: Власть

Рябков: Действия США и НАТО заставляют РФ готовиться к худшему сценарию

Текст: Юрий Когалов
Агрессивная политика стран-членов НАТО, размещение американских пусковых установок вблизи российских границ вынуждают Москву готовиться к худшему сценарию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Виталий Юрчак/ РГ
МИД: США возвращаются к ядерному планированию времен "холодной войны"

"Представители администрации Белого дома, Пентагона и международного секретариата НАТО потчуют нас заверениями в том, что у США и альянса нет планов или намерений развертывать будущие системы такой дальности на суше в Европе. Но происходящее, в частности, с основополагающим актом Россия-НАТО - документом 1997 года, где зафиксирована формулировка о том, что у альянса нет планов и намерений или причин разворачивать существенные силы вблизи российских границ - показывает, что все это легко меняется и нам надо готовиться к худшему сценарию", - отметил дипломат.

По его словам, развертывание американских ракет на суше вблизи российских границ вызовет серьезное осложнение. "Мы можем оказаться в ситуации ракетного кризиса близкого не просто к кризису 1980-х годов, а близкого к Карибскому", - заявил Рябков.

Замминистра обратил внимание на высокий уровень понимания и симпатии к российской позиции по Договору о ракетах средней и меньшей дальности со стороны большинства в международном сообществе. "Это отражается и в совместных документах. Но, увы, блоковую солидарность Запада тоже никто не отменял", - добавил Рябков.

По его словам, Россия после выхода США из ДРСМД будет делать все, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность своих союзников. "Это крупный дестабилизирующий шаг, подрывающий региональную безопасность. Мы не можем не реагировать зеркально... Мы готовы и дальше проявлять ответственный подход, но при этом будем делать все для того, чтобы надежным образом обеспечить собственную национальную безопасность и безопасность наших союзников в меняющейся обстановке", - отметил дипломат, добавив, что вся ответственность за слом договора лежит целиком на США.

Фото: United States Air Force / wikimedia.org
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Рябков также отметил, что под вопросом оказалась и судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях. "РФ неоднократно предлагала США рассмотреть возможность продления ДСНВ еще на пять лет, как это предусмотрено самим договором. Но этому должно предшествовать решение известной проблемы с искусственным выведением США из зачета по договору значительного количества стратегических носителей, которые американцы объявили переоборудованными под неядерные миссии. Речь о 56 пусковых установках баллистических ракет подводных лодок Trident-2 и о 41 тяжелом бомбардировщике B52H", - напомнил дипломат.

"Нас настораживают и весьма тревожат сигналы из Вашингтона о том, что, во-первых, спешить некуда, решение будет приниматься позже. Во-вторых, появившиеся в самое последнее время сигналы о том, что возможно ДСНВ вообще не будет продлен, поскольку он вряд ли отвечает интересам США в том понимании, в каком эти интересы в сфере безопасности сейчас трактуются нынешней администраций", - отметил Рябков.

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