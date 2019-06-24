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24.06.2019 16:43
Рубрика: Общество

Роман Бабаян стал главредом радиостанции "Говорит Москва"

Текст: Сусанна Альперина

Новость о внезапной кончине Сергея Доренко потрясла как представителей медиамира, так и зрителей, и слушателей. Последнее место работы Доренко - главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Он занимал эту позицию с 2014 года. Доренко умер 9 мая этого года. Коллеги выдержали паузу, а сегодня стало известно, что Роман Бабаян, журналист и ведущий программы "Право голоса" на канале "ТВ Центр", приступит к выполнению обязанностей, которыми ранее занимался Доренко, то есть займет пост главреда. Об этом сам Бабаян сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Названа официальная причина смерти Сергея Доренко

Редакция радиостанции ничего не знала о назначении ровно до того момента, как сообщение появилось в ленте у Бабаяна. "Решение принято", - подтвердил обозревателю "РГ" генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. Он же отметил, что "на радиостанции у нас нет процедуры выбора главного редактора". Поэтому ничего странного в том, что коллектив узнал о новости именно так, нет. Официально представят нового главного редактора сотрудникам радиостанции завтра, 25 июня.

По словам Бабаяна, для него новая должность - отдельный вызов. "Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит. Сергей Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны - "Говорит Москва" говорила голосом Доренко. Вместе с людьми, работавшими на станции с Доренко, каждый день мы будем делать все, чтобы станция становилась еще ярче", - отметил он.

Канал "ТВ-Центр" на своем сайте вывесил объявление о новом назначении своего телеведущего, в котором, в частности, говорится и о том, что Роман Бабаян продолжит вести на канале программу "Право голоса".

Справка "РГ"

Роман Бабаян - российский тележурналист и репортер. Он работал на Первом канале и в ВГТРК. А также на радиостанции "Финам FM". За ведение передачи "Право голоса" на канале "ТВ Центр" в 2017 году Бабян стал лауреатом премии "ТЭФИ" в номинации "Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма" категории "Вечерний прайм".

Общество СМИ и соцсети Умер Сергей Доренко
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