Роскомнадзор ограничил доступ к липовым ответам на школьные экзамены

Роскомнадзор принял меры по ограничению доступа к информации о способах и формах сдачи экзаменов без изучения необходимого предмета.

Речь идет об объявлениях, которые содержат сведения о платном доступе к ответам на задания Государственной итоговой аттестации (ГИА), государственных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, а также доступ к контрольно-измерительными материалами (КИМ).

"Судами не установлена правильность ответов, полученных указанным способом", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

С начала года в Единый реестр запрещенной информации внесено 68 сайтов или их интернет-страниц, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Владельцы 57 сайтов уже ограничили доступ к противоправным сведениям. Собственникам еще трех сайтов и их провайдерам хостинга направлены уведомления об удалении противоправной информации.

Доступ к семи страницам сайтов будет прекращен в связи с тем, что информация с них так и не была удалена.