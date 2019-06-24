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24.06.2019 11:51
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Текст: Евгений Гайва

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усилила контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции из Грузии, сообщило 24 июня ведомство.

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Роспотребнадзор системно проводит контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию России из Грузии, "который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции", говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, с 2014 года по 2018 год в 2,9 раза увеличилось количество выявленной алкогольной продукции грузинского производства, не соответствующей обязательным требованиям. В прошлом году было забраковано 203 тысячи литров алкоголя. Все партии этой продукции, не допущены к ввозу на территорию России.

Лаборатории Роспотребнадзора используют высокотехнологичные методы контроля, которые позволяют выявить нарушение технологии производства продукции и используемого сырья, подчеркнули в ведомстве.

Экономика Товары и цены В мире экс-СССР Грузия Правительство Роспотребнадзор Отношения России и Грузии Госрегулирование оборота алкоголя
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