Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усилила контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции из Грузии, сообщило 24 июня ведомство.

Роспотребнадзор системно проводит контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции, поступающей на территорию России из Грузии, "который в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции", говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, с 2014 года по 2018 год в 2,9 раза увеличилось количество выявленной алкогольной продукции грузинского производства, не соответствующей обязательным требованиям. В прошлом году было забраковано 203 тысячи литров алкоголя. Все партии этой продукции, не допущены к ввозу на территорию России.

Лаборатории Роспотребнадзора используют высокотехнологичные методы контроля, которые позволяют выявить нарушение технологии производства продукции и используемого сырья, подчеркнули в ведомстве.