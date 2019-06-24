Россияне смогут из дома посмотреть список полученных по ОМС услуг

Любой гражданин получил возможность посмотреть список медицинских услуг, которые он получил в рамках ОМС за определенное время во всех поликлиниках, больницах, в которых наблюдался и лечился, а также узнать их стоимость. Для этого нужно зайти в раздел "Мое здоровье" на портале госуслуг, об этом рассказала "Российской газете" председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко.

Эту информацию в нынешнем году начали предоставлять территориальные фонды обязательного медицинского страхования при участии Минздрава России и ФОМС. Важно, что человек сможет увидеть полную картину полученного им лечения - в случае оказания медицинской помощи в нескольких регионах (например, если пациента направляли на высокотехнологичное лечение в федеральный центр), вся информация будет отражена в единой справке, отметила Наталья Стадченко.

Кроме этого, гражданин сможет увидеть и пожаловаться, если информация о полученной им медпомощи окажется недостоверной. Например, до сих пор встречаются случаи, когда в медкарты пациентов медики вносят записи о пройденном обследовании, диспансеризации, которых на самом деле человек не проходил, или пишут "от диспансеризации отказался", хотя никто его пройти обследование не приглашал, и сам он о своем "отказе" даже не подозревает.

Теперь такие попытки со стороны медиков улучшить отчетность будет легче пресечь. "Если пациент видит, что список оказанных ему услуг не соответствует действительности, он может здесь же на портале составить и отправить обращение. Обращение служит основанием для проверки, которую будет обязан провести территориальный фонд ОМС. И не просто провести, а сообщить заявителю о результатах. Все взаимодействие с гражданином при этом будет проходить в рамках портала государственных услуг, визитов в страховую медицинскую организацию не потребуется", - пояснила Наталья Стадченко.

В четвертом квартале 2019 года у пользователей портала появится возможность сразу же отметить в списке якобы полученных услуг те, которые по факту человек не получил.

Полностью интервью председателя ФОМС Натальи Стадченко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".