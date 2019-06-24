Россияне смогут из дома посмотреть список полученных по ОМС услуг

Новости

В Москву из Сирии вернулись пять российских девочек-сирот 15:33
"Барселона" опубликовала видео в честь дня рождения Месси 15:20
Новый Mercedes-Benz GLS в России оказался на миллион дороже BMW X7 15:07
100 тысяч жителей Симферополя остались без света 15:02
В Петербурге умер омский рэпер Порока Ронин 14:54
Актера Андрея Харитонова кремируют и похоронят в Киеве 14:51
В Башкирии прокуроры нашли нарушения в лагере, где погиб ребенок 14:50
Под Волгоградом поймали крупную банду браконьеров 14:47
ООН: Месси зарабатывает вдвое больше, чем 1693 футболистки вместе 14:47
Вышла первая часть сериала "Эпидемия" о ВИЧ 14:43
Глушаков ищет новый клуб через соцсети 14:40
В шести томских медорганизациях прошли обыски по делу о картеле 14:36
Российские ученые разработали лунного робота-геолога 14:33
Вышел трейлер "Короля Льва" с новой версией песни Элтона Джона 14:33
Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года 14:28
В Москве появился гигантский стеклянный купол 14:26
На портале госуслуг картой "Мир" можно оплачивать автоштрафы без комиссии 14:24
В горах Сочи сошел сель объемом 1,5 тысячи кубометров 14:24
Погода в Москве вернется к норме в первых числах июля 14:22
Британец разогнал трактор до сумасшедшей скорости 14:17
Патрушев прибыл в Тель-Авив на переговоры с коллегами из США и Израиля 14:15
В Москве нашли подпольную клинику абортов 14:10
Александр Петров больше не будет играть Николая Гоголя 14:10
В Сибири подростки пойдут под суд за избиение школьников 14:10
В Татарстане задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери 14:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
Как наказывать нарушающих ПДД пользователей электросамокатов и каршеринга
24.06.2019 14:57
Рубрика: Общество

Россияне смогут из дома посмотреть список полученных по ОМС услуг

Текст: Ирина Невинная
Любой гражданин получил возможность посмотреть список медицинских услуг, которые он получил в рамках ОМС за определенное время во всех поликлиниках, больницах, в которых наблюдался и лечился, а также узнать их стоимость. Для этого нужно зайти в раздел "Мое здоровье" на портале госуслуг, об этом рассказала "Российской газете" председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Эту информацию в нынешнем году начали предоставлять территориальные фонды обязательного медицинского страхования при участии Минздрава России и ФОМС. Важно, что человек сможет увидеть полную картину полученного им лечения - в случае оказания медицинской помощи в нескольких регионах (например, если пациента направляли на высокотехнологичное лечение в федеральный центр), вся информация будет отражена в единой справке, отметила Наталья Стадченко.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Российские поликлиники получат "звезды" по примеру отелей
Фото: iStock
Росздравнадзор изымет из продажи еще одно лекарство от кашля

Кроме этого, гражданин сможет увидеть и пожаловаться, если информация о полученной им медпомощи окажется недостоверной. Например, до сих пор встречаются случаи, когда в медкарты пациентов медики вносят записи о пройденном обследовании, диспансеризации, которых на самом деле человек не проходил, или пишут "от диспансеризации отказался", хотя никто его пройти обследование не приглашал, и сам он о своем "отказе" даже не подозревает.

Теперь такие попытки со стороны медиков улучшить отчетность будет легче пресечь. "Если пациент видит, что список оказанных ему услуг не соответствует действительности, он может здесь же на портале составить и отправить обращение. Обращение служит основанием для проверки, которую будет обязан провести территориальный фонд ОМС. И не просто провести, а сообщить заявителю о результатах. Все взаимодействие с гражданином при этом будет проходить в рамках портала государственных услуг, визитов в страховую медицинскую организацию не потребуется", - пояснила Наталья Стадченко.

В четвертом квартале 2019 года у пользователей портала появится возможность сразу же отметить в списке якобы полученных услуг те, которые по факту человек не получил.

Полностью интервью председателя ФОМС Натальи Стадченко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Общество Здоровье Правительство Минздрав
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В МВД отреклись от планов разрешить инспекторам отбирать права
В Минобороны раскрыли подробности внезапной боевой проверки
Лавров: Запад закрывает глаза на происходящее в Грузии
Петербуржцы поделились фотографиями с "Алых парусов"
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси