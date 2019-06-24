Российские конфеты "Крокант" стали хитом в Китае

Только за прошлый год китайцы съели почти 20 тысяч тонн этих сладостей на сумму 400 миллионов юаней - и это данные лишь одной харбинской фирмы, рассказанные ее главой Люй Вэем. По его словам, объемы продаж за три года утроились.

Согласно официальным данным, объем двусторонней торговли между Китаем и Россией в прошлом году побил исторический рекорд и превысил отметку в 100 миллиардов долларов США. Торговля сельскохозяйственной продукцией выросла за прошлый год на треть.