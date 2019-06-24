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Рубрика: В мире

Пойдут в огонь, опустятся на дно

Российские и сербские спасатели проведут учения
Текст: Тимофей Борисов (Ниш)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(7893)
Большой десант МЧС России прибыл в сербский город Ниш, чтобы обеспечить безопасность, по-сербски - безбедность, на потенциально опасных объектах, в высотных зданиях и на воде. Все мероприятия пройдут в условиях, максимально приближенных к "боевым", в рамках российско-сербских учений спасательных служб "Сербия 2019".

В январе этого года об их проведении договорились президенты двух наших стран во время личной встречи в Белграде. Несмотря на то что в Нише с 2012 года действует гуманитарный Центр, никаких совместных маневров двух спасательных ведомств никогда не проводилось. Россия только оказывала помощь, в том числе и в сложных ситуациях. Например, в этом году исполняется двадцать лет, как российские врачи МЧС в госпитале лечили раненых сербов, пострадавших от натовских бомбардировок. Также несколько лет подряд наши саперы разминируют территории в местечке Чуприя вокруг разбомбленного и сгоревшего склада, снаряды с которого разлетелись на многие километры. Также сотрудники Центра проводили операции по оказанию помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Албании, Боснии и Герцеговине, Греции и Словении. Но вот теперь, как решили главы наших двух стран, пришла пора выводить взаимодействие на новый уровень.

Фото: Минобороны РФ
Какая боевая техника применяется российскими ВДВ на учениях в Сербии

Этот уровень и будет показан на учениях. Также будут отработаны навыки по ликвидации различных чрезвычайных, или, как тут еще довелось услышать смешное для русского уха словечко, "вреднячих", ситуаций. Эти ситуации, сегодня сымитируют сначала на командно-штабных учениях по международной системе спасения ИНСАРАГ, а потом покажут на деле работу авиации, пожарных и водолазов.

"Основные задачи учений - отработка координации пожарных и спасателей для совместной работы в случае ЧС, а также повышение уровня готовности спасательных подразделений к ликвидации и наводнений, и пожаров, и аварий на потенциально опасных объектах", - сообщил корреспонденту "РГ" замдиректора департамента международной деятельности МЧС России Игорь Веселов.

Кстати, учения хоть и называются российско-сербскими, но в них примут участие спасатели из других стран. Например, на глубину Бованского озера доставать утопленный автомобиль отправятся кубинские водолазы.

Также более сорока спасателей прислала Венгрия. Приехали также профессионалы из Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, и Турции. Но самый большой десант высадился, конечно, из России. За пару дней до начала учений в Ниш прибыли более 150 спасателей МЧС России двумя бортами Ил-76. Прилетел и самолет-амфибия Бе-200.

Всего планируется, что Россия привлечет семь воздушных судов, включая вертолеты Ми-26, Ми-8 и Ка-32.

В мире Европа Сербия Правительство МЧС
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