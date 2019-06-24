Российский дзюдоист Адамян выиграл золото Европейских игр

Российские дзюдоисты в понедельник, 24 июня, завоевали полный комплект наград Европейских игр, которые проходят в Минске.

Золотую медаль выиграл Арман Адамян, выступающий в весовой категории до 100 кг. В финальной схватке Адамян одолел грузина Варлама Липартелиани. Бронзовыми призерами стали Эльмар Гасымов из Азербайджана и Сириль Мааре из Франции.

Кроме этого титула, на счету Адамяна - победа на молодежном первенстве Европы 2018 года.

В финале в весовой категории свыше 100 кг российский и грузинский спортсмены поменялись местами на пьедестале. Инал Тасоев уступил Гураму Тушишвили. Бронзу завоевали австриец Стефан Хегай и голландец Хенк Грол.

Бронзу, но уже в весовой категории до 90 кг, выиграл 25-летний россиянин Хусен Халмурзаев, который является призером чемпионата мира-2018. В поединке за третье место он победил британца Фрэйзера Чемберлена. Медаль также получил азербайджанец Маммадали Мехдиев. Он оказался сильнее голландца Ноэля ван'т Энда.

В женском турнире россиянка Ксения Чибисова замкнула тройку призеров. В весовой категории свыше 78 кг в схватке за бронзу она победила Рошель Нуньес из Португалии. Вторая бронзовая медаль досталась Ирине Киндзерской из Азербайджана.

Но в сборной России все-таки есть чемпионка. Накануне золото в весовой категории до 57 кг завоевала Дарья Межецкая. Ирина Долгова в упорной борьбе проиграла финал до 48 кг украинке Дарье Белодед. Еще одно серебро в копилку команды принесла Наталья Кузютина, выступающая в полулегком весе.

Соревнования по дзюдо имеют статус континентального первенства. Поэтому победители и призеры получают по две медали - Европейских игр и чемпионата Европы.