Ространснадзор приступил к контролю перевозки детей к местам отдыха

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта приступила к контролю безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта во время летних каникул, сообщили в ведомстве.

Подвижной состав, предназначенный для перевозки организованных групп детей к местам отдыха и обратно, контролируется ежесуточно с 1 июня.

"Государственными инспекторами совместно с работниками инфраструктуры ОАО "РЖД" и перевозчика проверено 65 вагонов в 26 пассажирских поездах", - отметили в Ространснадзоре.

В ходе проверок было выявлено более 30 нарушений обязательных требованиям технического состояния, пожарной безопасности. Среди основных нарушений - отсутствие пломбировки и просроченная поверка огнетушителей, отсутствие пломбировки стоп крана, наличие горючих предметов, например, ветоши, перчаток около котла для кипячения воды. Также отмечали инспекторы неисправность кнопки вызова проводника, отсутствие крепления для инвалидной коляски.

Все выявленные несоответствия были устранены до подачи составов поездов под посадку пассажиров, заверили в Ространснадзоре.

Контроль будет выполняться до конца летних каникул, уточнили в ведомстве.