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24.06.2019 11:00
Рубрика: Культура

Сериал "Зулейха открывает глаза" назвали самой ожидаемой экранизацией

Текст: Сусанна Альперина
Первый российский фестиваль экранизаций "Читка", проходивший в Москве с 20 по 23 июня, завершил свою работу и подвел итоги. Самой ожидаемой экранизацией назван сериал Егора Анашкина "Зулейха открывает глаза" по книге Гузели Яхиной, который осенью покажет телеканал "Россия 1".

Такое решение приняло жюри в составе его председателя режиссера Сергея Урсуляка, писателей Алексея Иванова и Александры Марининой, режиссера Владимира Котта и актрисы Алены Бабенко.

"Это единственный фестиваль в мире, где дают приз не за результат, а за ожидание, за то, что будет. В этом есть особенность, которая связана с надеждой. У нас это была единственная номинация, где мы вообще не спорили, а решили все единогласно", - сказал Котт.

Фото: пресс-служба фестиваля "Читка"
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Награду получили актер Евгений Морозов и представители кинокомпании "Русское", отвечающей за производство сериала.

Призом за "Самый яркий союз литературы и кино" жюри решило отметить сразу два проекта - короткометражную ленту "Смерть тапера" Андрея Селиванова по мотивам рассказа Антона Чехова "Тапер" и находящаяся на стадии пост-продакшна работа Алексея Федорченко "Последняя милая Болгария" по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко "Перед восходом солнца".

"Я благодарен за возможность участвовать в этом фестивале. Это благородная задача - соединение литературы и кино. Конечно, мы были в сложной ситуации, потому что внутри конкурсной программы были фильмы маленькие, большие, законченные и еще нет - и все это оценивать вместе было сложно. Но мы как могли с этой задачей справились, хотя, как вы знаете, на любом фестивале самое слабое место - это жюри и его решение. И в этой номинации мы попытались соединить несоединимое", - отметил Урсуляк.

Призы за свои проекты получили продюсер Андрей Савельев и режиссер Андрей Селиванов.

"Думаю, режиссер Алексей Федорченко будет счастлив получить эту награду. Вы, наверное, знаете, что он большой любитель и коллекционер книг, и нам особо приятно получить этот приз от такого жюри", - заявил Савельев.

Лучшим режиссерским прочтением литературного произведения названа картина Ирины Холкиной "Carpe Diem" по рассказу Людвига Ашкенази "Яйцо".

Фото: предоставлено НТВ
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"Перед фестивалем я прочитала все тексты, которые в кинематографическом мире принято называть исходниками, поэтому честно и непредвзято могу судить о том, что было написано писателем и что увидел режиссер, и нравится ли мне это соотношение. В данном случае я была в диком восторге. Мне кажется, мало кто умеет так прочитать и так бережно и деликатно подать то, что написано в тексте", - сказала Маринина, вручая награду.

Режиссер Ирина Холкина поблагодарила фестиваль "Читка" за то, что именно на нем состоялся первый показ ленты.

За актерское прочтение литературного образа наградили Дмитрия Куличкова, сыгравшего главную роль в фильме Максима Иванова "Холод" по одноименному роману Андрея Геласимова.

Также жюри вручило три специальных диплома: проекту Алексея Аграновича "Главкнига" с формулировкой "за волшебное превращение тяжкого режиссерского труда в блистательное шоу", сериалу "Эпидемия" "за высочайшие достижение в жанровом кинематографе", актерам Вениамину Смехову и Ирине Печерниковой (фильм "Земля Эльзы") за самый пронзительный актерский дуэт.

"Проект "Главкнига" - уникальный и оригинальный, обычные вопросы литературоведения он превращает в некую интригу. Надеюсь, после нашего награждения этого проект появится на телеэкранах. Также мы надеемся, что фильм "Земля Эльзы" со временем станет большим народным, кино как "Москва слезам не верит" и "Ирония судьбы". Что касается сериала "Эпидемия", это замечательный жанровый проект, снятый на уровне лучших мировых образцов, которые делают HBO, Netflix и вызывают неизменный интерес во всем мире. Уверен, что и у этого сериала будет огромное количество поклонников в России", - отметил Иванов.

Фото: Сергей Насонов/ Мария Дюповкина/ пресс-служба фестиваля "Зеркало"
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На церемонии закрытия фестиваля состоялось вручение почетного приза "За музыкальный вклад в искусство экранизаций" композитору Эдуарду Артемьеву, который написал музыку к нескольким десяткам фильмов, в том числе к "Сталкеру" Андрея Тарковского, снятому по мотивам повести братьев Стругацких "Пикник на обочине". Перед награждением на церемонии был показан уникальный документальный фильм с хрониками работы над "Сталкером" и комментариями оператора Арво Ихо.

Церемония закрытия первого российского фестиваля экранизаций "Читка" прошла в столичном кинотеатре "Космос". Ведущим церемонии выступил Андрей Миронов-Удалов. Фильмом закрытия стала новая работа Григория Константинопольского "Гроза" по одноименной пьесе Александра Островского.

"Впервые мне пришла идея снять "Грозу" лет 30 назад. Мне, конечно, немного обидно, что на этом прекрасном фестивале приз за самую ожидаемую экранизацию получил не я. Не прошло и 30 лет, как мои прекрасные продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов и канал ТВ-3 дали мне возможность снять этот фильм", - сказал Константинопольский, представляя фильм.

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На фестивале "Читка" была вручена еще одна награда - специальный приз "За искусство актерского воплощения в киноэкранизациях" получил народный артист СССР, герой труда, лауреат Ленинской премии Василий Лановой.  Он собрал полный зал во время вечера, который прошел 22 июня в День памяти и скорби в парке "Зарядье". Любимый миллионами артист, который отметил в этом году свое 85-летие, читал военные стихи и прозу, делился воспоминаниями и пел любимые песни. Зрители подпевали и несколько раз вставали, выражая свою признательность и восхищение талантом актера.

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