Спутниковые системы глобальной навигации создавались в США и СССР для решения военных задач.

Люди в погонах по обе стороны океана пытались повысить точность появившегося у них после войны дальнобойного ракетного вооружения. Первые ракеты управлялись по радио, а для определения их координат использовались специальные антенны, установленные по трассе полета.

Это решение для военных подходило мало. С развитием автономных систем управления, рассчитывающих с помощью акселерометров положение объекта относительно точки старта, от систем радиоуправления отказались, но вскоре стало ясно, что автономная система накапливает ошибку - и чем дальше полет, тем она больше. Для ядерного боевого блока баллистической ракеты отклонение в сотни метров несущественно, а вот для обычного вооружения такой промах сводит эффективность применения на нет.

Решение этой сугубо военной задачи дало человечеству глобальные спутниковые системы навигации: американскую GPS и российскую ГЛОНАСС. Сегодня они существуют как нечто само собой разумеющееся для обычных граждан, которые, не задумываясь над военной природой этих систем, каждый день используют их для поездок на машине, заказа такси, слежки за домашними питомцами и еще сотен разных дел. Так, незаметно для обитателей Земли, летающие на высоте 20 километров спутники стали одной из частей критической инфраструктуры, без которой все сложнее представить себе жизнь развитых стран, а экономический эффект их использования не поддается подсчету. Но ГЛОНАСС может намного больше.

На начало 2019 года в России насчитывалось 3,2 миллиона машин, оснащенных системой "ЭРА ГЛОНАСС". Система фиксирует ДТП и вызывает тревожные службы, тем самым спасая жизнь пострадавших, когда счет идет на минуты. Это стало возможно благодаря точному определению при помощи ГЛОНАСС координат ДТП - человеку больше не нужно самостоятельно вызывать "скорую", система это сделает за него, даже если он находится без сознания.

На начало 2019 года в России было 3,2 миллиона автомобилей, оснащенных системой "ЭРА ГЛОНАСС". Она фиксирует ДТП и вызывает экстренные службы

Россия по масштабам внедрения подобных систем - один из мировых лидеров и, вероятно, будет еще долго удерживать пальму первенства. Учитывая, что ни одна новая машина не может официально продаваться в нашей стране без этой системы, через несколько лет ее присутствие в авто станет нормой. Но уже сейчас она спасает сотни жизней.

За время работы "ЭРА ГЛОНАСС" было принято 2 451 000 экстренных вызовов, из которых 16 602 вызова были произведены в автоматическом режиме при тяжелых ДТП, когда пассажиры были без сознания или в шоковом состоянии. Более 700 человек были спасены только благодаря работе системы.

ГЛОНАСС повысит и безопасность полетов. В России уже тестируется функциональное дополнение ГЛОНАСС - система дифференциальной коррекции и мониторинга (СДКМ-КФД), которая позволит самолетам заходить на посадку на аэродромах, не оборудованных современными курсоглиссадными системами.

Система собирает данные ГЛОНАСС, вносит корректировку для повышения точности и передает данные в том же диапазоне и формате, что и обычные сигналы ГЛОНАСС. Экипаж может получать информацию о положении самолета с точностью до 1 метра по одному из регулярных каналов навигационного приемника. В результате возможна посадка по приборам даже на самых небольших взлетно-посадочных полосах, которых очень много в регионах России. На многих из них финансово нерационально устанавливать дорогие курсоглиссадные системы - эта инвестиция никогда не окупится. Благодаря системе ГЛОНАСС они не будут уступать в безопасности более крупным аэродромам.

Оборудование для СДКМ-КФД стоит в среднем в 30 раз дешевле и может применяться для захода на посадку при видимости не менее 300 метров. Кроме того, российская система имеет важное преимущество над действующими иностранными аналогами. В отличие от американской системы WAAS и европейской EGNOS, СДКМ-КФД может работать одновременно с GPS и ГЛОНАСС, что повышает точность и надежность системы.

На основе ГЛОНАСС в России создается сеть высокоточной навигации Национальная сеть высокоточного позиционирования (НСВП). Она станет одной из крупнейших в мире наряду с такими глобальными лидерами, как Sapos, OmniStar, Starfire (Navcom).

В основе НСВП более тысячи корректирующих наземных станций по всей стране. Они в режиме реального времени передают поправки к сигналам ГЛОНАСС, повышая его точность до сантиметров.

НСВП позволит автоматизировать многие процессы - от работы дорожной и сельскохозяйственной техники до геодезии и управления железнодорожным транспортом.

Представить современные беспилотники без спутниковых навигационных систем невозможно. Даже полупрофессиональные квадрокоптеры имеют функцию управления по сигналу GPS/ГЛОНАСС. Без подобной системы автоматического управления эти устройства просто не получили бы такое распространение. Именно спутниковая навигация позволяет управлять и контролировать аппараты вне зоны видимости оператора, который, задав контрольные точки полета, может сконцентрироваться на управлении работы камерой или другой полезной нагрузки.

При переходе на массовое использование беспилотников в повседневной жизни ГЛОНАСС становится основой системы координации полетов. Время, когда в воздухе будут находиться одновременно сотни и тысячи аппаратов, не за горами, и в России ведется разработка сразу нескольких систем для обеспечения их безопасного применения. В основе каждой из них - система ГЛОНАСС.

Еще одна малоизвестная сфера, где применяется ГЛОНАСС, - мониторинг особо важных объектов. Это мосты, высотные здания, атомные станции, плотины и многие другие важные объекты.

С помощью специальной коррекции сигналов и сети датчиков подобные системы позволяют выявлять минимальные изменения в геометрии даже очень масштабных объектов, что может помочь предотвратить крайне серьезные последствия. В России уже несколько сооружений оснащены подобной системой мониторинга и с каждым годом их становится все больше.