Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников выбыл из строя на долгий срок из-за перелома лодыжки.

Игрок получил травму на утренней тренировке. Обследование выявило у Щенникова внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. Точные сроки возвращения игрока в строй пока не известны, сообщает сайт армейцев.

28-летний защитник, воспитанник ЦСКА в сезоне 2018/19 принял участие в 20 матчах РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом, голевой передачей и тремя предупреждениями.

ЦСКА, по всей видимости, придется искать замену выбывшему из строя игроку. Либо будет предоставлен шанс проявить себя кому-то из молодых футболистов, находящихся в системе клуба, либо клуб приобретет или арендует игрока из другой команды.