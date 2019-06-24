СМИ: Второй пилот с разбившихся в Германии истребителей обнаружен мертвым

Спасатели обнаружили тело второго пилота на месте крушения двух истребителей на севере Германии. По данным местного телеканала n-tv, военный летчик погиб.

Ранее немецкая пресса сообщила о столкновении двух самолетов Eurofighter, следовавших на учения, в воздухе в районе озера Мюриц (земля Мекленбург-Передняя Померания). О катастрофе сигнализировал пилот третьего воздушного судна, на глазах которого произошло столкновение.

С его слов оба самолета рухнули на землю, а пилоты катапультировались. Министерство обороны ФРГ информировало, что один из летчиков обнаружен живым. Причины аварии пока не установлены.

От падения обломков истребителей никто не пострадал, но из-за возгорания топлива начался лесной пожар, который гасят пожарные службы.