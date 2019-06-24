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Создатель USB рассказал, почему штекер попадает в гнездо со второго раза

24.06.2019,  
16:40
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В течение многих лет пользователи компьютеров страдают от невозможности вставить USB-устройство или кабель в разъем с первого раза. Виной всему - несимметричная конструкция. Ситуация породила множество мемов и получила название "парадокс USB".

Создатель наиболее распространенного стандарта USB, Аджай Бхатт, рассказал, почему штекеры и разъемы были сделаны несимметричными.

По словам Бхатта, стандарт USB, который позволял бы вставлять штекер в разъем любой стороной, потребовал бы в два раза большего количества узлов, включая провода и электрические цепи. Это сделало бы конструкцию в два раза более дорогой.

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Бхатт также рассказал изданию NPR, что у конструкторов была мысль сделать USB-разъем круглым, однако это вызвало бы еще большее недовольство пользователей.

Несмотря на все неудобства, связанные с тем, что кабель или флешка вставляются в разъем со второго или даже третьего раза, USB является отраслевым стандартом. Однако ему на смену приходит симметричный USB-С, анонсированный пять лет назад.

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