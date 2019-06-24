Спасатели из РФ примут участие в международных учениях в Сербии

С 25 по 28 июня в городе Нише (Республика Сербия) пройдут российско-сербские учения пожарно-спасательных служб, в которых примут участие группировки МЧС России из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

"Основные задачи - повышение уровня готовности спасательных подразделений к ликвидации чрезвычайных ситуаций и отработка международного взаимодействия при их возникновении, - рассказали в МЧС России. - В ходе учений будут отработаны практические действия всех служб по ликвидации последствий землетрясения, таких, как обрушение конструкций и пожар в машиностроительном цехе, проведение аварийно-спасательных работ в многоэтажном здании и прочее. Учения пройдут в три этапа: организация первоочередных мер и оповещения, отработка совместных действий и практических действий при ликвидации ЧС".

Напомним, что в сербском городе Ниш дислоцируется Российско-сербский гуманитарный центр (РСГЦ) - уникальная структура, предназначенная исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасения и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии.

Свою выучку российские спасатели продемонстрировали в мае 2014 года в ходе ликвидации последствий наводнения в Сербии. Тогда, рискуя собственной жизнью, они спасли 2262 человека, 604 из которых - дети.

Свою оценку деятельности РСГЦ дал и заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, развеяв при этом часть мифов, навязываемых западной пропагандой.

"РСГЦ учрежден на основании российско-сербского межправительственного соглашения от 25 апреля 2012 года, - рассказал высокопоставленный дипломат. - Хотел бы отметить, что Россия с самого начала подчеркивала полную прозрачность проекта по созданию РСГЦ, который задуман и реализован как совместная с Сербией гуманитарная миссия, ориентированная на работу на Балканах в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами. Центр зарегистрирован именно как международная организация. Он участвовал в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций в Сербии, Греции, Македонии, Словении, Боснии и Герцеговине. Из этого центра в 2015 году в Албанию доставлялась гуманитарная помощь пострадавшим от наводнения. В нем проходили обучение профильные специалисты разных стран, на объектах РСГЦ побывали представители ряда государств, а также ООН, ОБСЕ и других многосторонних структур. Результаты этой работы видели своими глазами тысячи людей в Юго-Восточной Европе. Мы неоднократно сталкивались с безответственными спекуляциями о якобы имеющейся военной составляющей РСГЦ, но никаких подтверждений такой деятельности просто нет и быть не может".