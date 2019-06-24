США ужесточают санкции против Ирана и призывают к переговорам

Администрация президента США Дональда Трампа вопреки призывам международного сообщества не оставляет попыток запугать руководство Ирана, вновь пустив в ход одним из своих излюбленных инструментов - санкционную дубинку. В понедельник Вашингтон обещал с новой силой закрутить санкционные гайки за то, что иранские военные на минувшей неделе сбили американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, предположительно нарушивший их воздушное пространство. Конкретики по новым мерам на момент подписания номера не озвучивалось, но вице-президент Майкл Пенс подтвердил, что Трамп готовится в понедельник объявить о новых мерах.

При этом американский лидер без устали говорит о стремлении к диалогу. В интервью телеканалу NBC он заявил, что "ради результата" готов разговаривать с лидерами Ирана "без всяких предварительных условий". При этом он сразу же назвал условие, по которому торговаться не намерен: любая сделка с Исламской Республикой должна отрезать ей путь к ядерному оружию. Такая вот странная имитация дипломатии в духе трамповского лозунга о "мире через силу". Вашингтон приставил к виску Тегерана санкционное дуло и навязывает свой диктат, преподнося это как диалог.

В таких условиях для властей Ирана привлекательность и содержание возможного диалога, мягко говоря, не очевидны. Во-первых, сделка, ограничивающая путь Исламской Республики к ядерному оружию, уже существует. Это Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который Тегеран в 2015 году заключил с шестеркой стран, поверив гарантиям тогдашнего президента США Барака Обамы, позже закрепленных резолюциями СБ ООН. Спустя всего лишь три года уже другой глава Белого дома в одностороннем порядке вывел США из сделки, нарушив все эти договоренности и резолюции, и теперь запугивает Иран войной и санкциями.

Во-вторых, слова Трампа о готовности к разговору "без условий" - только иллюзия. Ведь и специалисты ООН, и даже американское разведсообщество признавали - Иран выполняет все свои обязательства по СВПД, ограничивающие ему путь к ядерному оружию. Но администрации США этого мало. В прошлом году Белый дом выставил заведомо невыполнимые условия, потребовав в новой сделке ограничений на ракетную программу Ирана, а также пересмотра всей региональной политики Тегерана.

Советник президента Ирана Хесаммоддин Ашна в своем Twitter написал, что Иран "не может принять предложения к диалогу до тех пор, пока сохраняются угрозы и санкции". Он призвал США предложить что-то более конкретное с международными гарантиями. Пока же, как сообщил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, ведутся переговоры с рядом стран о разработке финансовых механизмов, которые позволили бы смягчить последствия американских рестрикций. Среди таких стран - Россия, Китай, Индия и Турция.

Власти США действуют с впечатляющей самонадеянностью. Госсекретарь Майкл Помпео перед введением новых санкций заявил, что США хотят построить глобальную коалицию против Ирана, включая не только враждующие с Тегераном монархии Персидского залива, но и государства Европы. Складывается ощущение, что главе американской дипломатии не докладывают, какую реакцию действия Вашингтона вызывают в мире, даже у стран-союзниц.

Чиновница французского внешнеполитического аппарата Амели де Моншален в интервью телеканалу CNews сообщила, что Париж "отрицательно" относится к новым санкциям США и "не стал бы принимать участия в конфликте против Ирана". Даже Лондон в лице главы МИД Джереми Ханта предостерег, что нагнетание эскалации может "спровоцировать военный конфликт из-за случайности".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал решение США о новых санкциях "незаконным". А замглавы МИД РФ Сергей Рябков указал, что новые рестрикции только "усугубят ситуацию", к чему Вашингтон идет вполне "осознанно". Дипломат отметил, что Москва вместе с другими здравомыслящими силами готова противодействовать санкционной дубинке Белого дома.

Параллельно Соединенные Штаты продолжают грозить Ирану военной расправой. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, считающийся, пожалуй, самым ярым антииранистом в Белом доме, в понедельник особо подчеркнул израильскому премьеру Беньямину Нетаньяху, что

Трамп лишь "временно отложил удар по Ирану, но все еще готов нанести его если потребуется. Речь идет о военной акции, которую Белый дом планировал на прошлой неделе после инцидента с американским беспилотником. По словам Трампа, он в последний момент остановил атаку, поскольку в результате могло погибнуть до 150 человек, что было бы "непропорциональным ответом" на сбитый беспилотник.

В интервью NBC президент США с подкупающей прямотой объяснил, почему столь агрессивно ведет себя в отношении Ирана, хотя до этого последними словами ругал авантюры своих предшественников на Ближнем Востоке. По его словам все дело в желании защитить союзников, прежде всего Израиль и Саудовскую Аравию. Последняя, как сказал Трамп, "покупает у американцев вооружения на 400 миллиардов долларов", что "очень хорошо" и "обеспечивает около миллиона рабочих мест в США, если не больше" (Впрочем, как указывает американская пресса, 400 миллиардов долларов - сильно завышенная сумма).

Иранская линия Трампа, считающего себя мастером сделок, очень напоминает его тактику в отношении КНДР. Вашингтон и Пхеньян на протяжении нескольких месяцев бряцали оружием, ужесточались санкции против КНДР. А затем вдруг наступила внезапная разрядка, заявления о диалоге, встреча лидеров двух стран. С положительной стороны можно отметить, что худшего, то есть военного конфликта, удалось избежать. Но приходится констатировать и то, что особых подвижек в решении конфликта на Корейском полуострове за полтора года не наметилось. А вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына своей безрезультативностью показала, что одной лишь готовности сесть за стол переговоров недостаточно для преодоления разногласий, нужна кропотливая подготовительная работа. Поэтому возникает законный вопрос, так ли уж эффективна была тактика "максимального давления" на Пхеньян, если ее единственным плодом стал диалог ради диалога.

Давление на Иран пока также не дает никакого результата. Наоборот, с учетом выхода США и неспособности европейских стран обеспечить обещанные Ирану экономические выгоды от сделки, Тегеран принял решение отказаться от части собственных обязательств. В ближайшее время Исламская Республика возобновит работы по обогащению урана и прекратит модификацию реактора на тяжелой воде в Араке.