Стрелки Черноусов и Ломова принесли России 20-е золото Европейских игр

Россияне Маргарита Ломова и Артем Черноусов завоевали золото Европейских игр в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров в миксте.

Российский дуэт в финальном матче набрал 94 очка и победил латвийцев Агате Расмане и Лауруса Страутманиса, в активе которых 81,3 балла. Тройку призеров замкнули Нино Салуквадзе и Цотне Мачавариани из Грузии.

Черноусов стал трехкратным победителем Европейских игр в Минске. Ранее он завоевал золотые медали в паре с Виталиной Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров и в индивидуальных соревнованиях в той же дисциплине.

Черноусов признался журналистам, что именно третье золото для него самое ценное. "Произвольный пистолет - упражнение непредсказуемое. Дистанция большая, произойти может что угодно. Но это и интересно. Очень хочу, чтобы эта дисциплина попала в программу Олимпийских игр", - заявил он.

Спортсмен, побеждающий третий день подряд, даже пошутил, что из-за такого медального темпа у него недосып и синяки под глазами, но, несмотря на это, он нацеливается на четвертое золото Игр. "Вместе с Маргаритой (Ломовой) нам предстоит еще одно выступление на Играх - стандартный пистолет, стрельба на 25 метров. Конечно, было бы неплохо одержать еще одну победу", - отметил Черноусов.

Еще один представитель России Сергей Каменский завоевал серебро в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, заработав в финале 250 баллов и уступив 0,8 очка израильтянину Сергею Рихтеру. Бронза у чеха Филипа Непейчала (228,9).

Сборная России с 20 наградами высшего достоинства возглавляет медальный зачет Европейских игр. В активе ближайшего преследователя - сборной Беларуси - вдвое меньше золотых медалей.