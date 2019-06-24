Делегация России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сегодня вылетит в Страсбург, где проходит летняя сессия ассамблеи. Об этом журналистам сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

- Мы следим за дискуссиями, которые идут на площадке Парламентской ассамблеи, - заявил он. - Приятно отметить, что пока здравомыслящему большинству наших коллег-депутатов в ПАСЕ удается противостоять некоторой истеричности небольшого меньшинства.

При этом он напомнил, что российская сторона ждет решения ПАСЕ, которая определит судьбу дальнейшего сотрудничества РФ с ассамблей. А именно, одобрения резолюции, призванной гарантировать равноправие национальных делегаций в ПАСЕ. В зависимости от этого будет приниматься решение о подаче заявки на продление полномочий делегацией РФ.

При этом тема о возвращении взносов, не уплаченных Россией в Совет Европы в период отсутствия ее делегации в ПАСЕ, будет обсуждаться только после восстановления прав российских парламентариев.

Напомним, что на открывшейся летней сессии ПАСЕ будет рассмотрен вопрос о поправках в регламент ассамблеи, которые запрещают лишать делегации права голоса и участия в руководящих органах. При таком условии Россия вернется к полноценной работе в ПАСЕ, а значит, и к уплате взносов в Совет Европы. Кроме того, полномочия российской делегации должны быть восстановлены без изъятий.

Ранее сегодня ПАСЕ проголосовала против попытки перенести на другой день голосование по проекту резолюции, предлагающей пригласить делегацию РФ на сессию в июне.