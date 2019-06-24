Тренировка воздушного парада в честь Дня Независимости состоялась в Беларуси

Над гладью Заславского водохранилища, которое белорусы за последние полвека привыкли чаще называть Минским морем, за серебристой лентой тающих облаков прошла 24 июня тренировка авиационной части традиционного парада в ознаменование Дня Независимости Беларуси.

В боевом порядке в небе прошли почти полсотни машин, сообщил БЕЛТА командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО генерал Игорь Голуб. Основная задача, которая стояла перед воздушными ассами, пояснил он, заключалась в отработке общей группировки машин, а также отработка особых случаев, которые могут возникнуть при демонстрационном полете.

Еще одна задача, по словам генерала, заключалась в проверке системы управления эскадрильей как на земле, так и в воздухе. Дело в том, что авиаторы взлетают с четырех аэродромов в разное время и с разными позывными, уточнил командующий, добавив, что общими итогами первого полета он остался доволен. Конечно, без шероховатостей ни одна тренировка не обходится. Но наземные службы придирчиво оценивали общий боевой порядок, вели объективный контроль полетов. Словом, констатировал Голуб, общая оценка тренировки - "хорошо".

В небе над Минском горожане и гости столицы 3 июля увидят учебно-боевые самолеты Л-39 и Як-130, вертолеты Ми-8МТВ5 и Ми-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и военно-транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26. Участвовать в параде будут летчики первого класса или те, кто уже достиг уровня первого класса. Словом, мастерство продемонстрируют высокопрофессиональные специалисты.

Кстати, заданная высота полета вертолетов-флагоносцев - 150 метров. Группы самолетов оперативно-тактической авиации пройдут на высоте 250 метров, а тяжелые машины дальней авиации займут эшелон в два раза выше.

Касаясь технических нюансов предстоящего парада, Голуб уточнил, что он будет проводиться во второй половине дня, что тоже накладывает определенные ограничения на организацию полетов. Ведь посадка машин будет осуществляться практически в ночных условиях, отметил командующий.

Особенностью воздушного парада в этом году, по его словам, будет участие российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, звена боевых вертолетов Ка-52, фронтовых бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-30СМ.

Самолеты из Союзного государства, сообщил Голуб, будут участвовать и в вечерней тренировке, взлетая с аэродромов РФ. Из Курска, в частности, вылетят Су-30 и Су-34. А самолеты дальней авиации будут стартовать с волжского аэродрома в городе Энгельс. Генеральная репетиция воздушного парада намечена на 1 июля, хотя все будет зависеть от погоды, дал понять генерал.

Как уже сообщали местные источники, парад в ознаменование Дня Независимости начнется в белорусской столице 3 июля в 21.00. Кроме нескольких тысяч военнослужащих в нем будут задействованы более 300 единиц боевой техники. Приглашены для участия в параде и представители войск восьми иностранных государств.