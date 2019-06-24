Ученые назвали причину аномальных изменений костей черепа

Согласно исследованиям, проведенным учеными из австралийского университета University of the Sunshine Coast, смартфоны, как никакое другое изобретение последних десятилетий, становятся, по всей вероятности, причиной аномальных изменений костей черепа.

Дэвид Шахар и Марк Сэйерс, изучив 218 рентгеновских снимков людей в возрасте от 18 до 30 лет, обнаружили у 41% из них в задней части черепа костную шишку размером от 10 до 30 миллиметров.

Необычные костные образования уже называют "рогами", "телефонными костями", "шипами". "Все зависит от воображения, - говорит доктор Шахар. - Кому-то кажется, что это похоже на птичий клюв, рог, крюк".

Как бы ни называлось это образование, оно, по словам доктора, является признаком серьезной деформации осанки, которая может вызвать хронические головные боли и боли в верхней части спины и шеи.

Изменения в структуре кости у половины испытуемых были выше среднего по сравнению с более старшими участниками исследования. МРТ и анализ крови исключили генетические факторы или воспаления. Шахара эта статистика удивила и насторожила, поскольку, говорит он, большие роговидные новообразования костей когда-то были исключительно у пожилых пациентов - они появлялись в результате прогрессирующей нагрузки на скелет.

"Это свидетельство того, что дегенеративные процессы в костно-мышечной системе могут начинаться в раннем возрасте, а затем незаметно развиваться", - сказал он.

Причину этих процессов ученые видят в увеличенной нагрузке на мышцы: "Смещение головы вперед приводит к переносу веса головы с костей позвоночника на мышцы задней части шеи. Повышенная нагрузка вызывает деформацию сухожилий и костных тканей". Ученые говорят, что процесс аналогичен образованию мозоли, местного утолщения кожи в результате продолжительного трения или давления.

Открытие австралийских ученых вызвало неоднозначный отклик у коллег.

Так, Майкл Нитабах, физиолог из Йельского университета (США), говорит в Washington Post, что "корреляция между использованием смартфона и морфологией черепа бессмысленна".

Тем не менее, каждый может проверить, произошла ли у него деформация черепа на затылке. Хотя изменение не видно снаружи, его можно нащупать в нижней задней части черепа.

В качестве контрмер Шахар предлагает следить за осанкой, особенно у школьников, рекомендуют делать упражнения для верхней части груди и чаще растягивать мышцы шеи, чтобы снять напряжение при длительном использовании смартфона.