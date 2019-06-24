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Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

Наше кино
    24.06.2019, 00:24
Текст:   Козьма Лоханкин
Кадр из фильма "Овод" (1980). Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Овод" (1980). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Овод" (1980). Фото: kinopoisk.ru

На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.

О смерти артиста сообщил на своей странице в Facebook режиссёр-документалист Виталий Манский.

Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).

"После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что то надломилось. И уходил к большому сожалению он почти забытым. Жизнь такая штука...", - написал Манский (орфография и пунктуция - авторские), выразив соболезнования родным и близким усопшего.

Фильмография Харитонова насчиывает несколько десятков фильмов и сериалов, среди которых: "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Тайна "Черных дроздов", "Человек-невидимка", "Молодой Волкодав", "Раскол", "Кроткая" Борисова, "Конец операции "Резидент", "Юнкера" и другие.

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