Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.

О смерти артиста сообщил на своей странице в Facebook режиссёр-документалист Виталий Манский.

Наиболее известным образом Харитонова стал его экранный дебют - главная роль в экранизации "Овода" Этель Войнич, снятой Николаем Мащенко (1980).

"После этого фильма он стал настоящей звездой. А потом что то надломилось. И уходил к большому сожалению он почти забытым. Жизнь такая штука...", - написал Манский (орфография и пунктуция - авторские), выразив соболезнования родным и близким усопшего.

Фильмография Харитонова насчиывает несколько десятков фильмов и сериалов, среди которых: "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Тайна "Черных дроздов", "Человек-невидимка", "Молодой Волкодав", "Раскол", "Кроткая" Борисова, "Конец операции "Резидент", "Юнкера" и другие.