В Алабино покажут новейшую РСЗО "Торнадо-Г" и ее боекомплект

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который проходит в эти дни в подмосковном Алабино, НПО "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева" (входит в Концерн "Техмаш" Госкорпорации "Ростех") представил новейшие многофункциональные снаряды повышенной мощности для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", которая сегодня поступает в войска на смену РСЗО "Град".

Смертоносные, безотказные, надежные, легкие в управлении - это все о российских реактивных системах залпового огня.

"Сегодня российская научная школа создания РСЗО считается одной из лучших в мире и продолжает развиваться с опорой на традиции - вдумчиво, поступательно. Ведь российские "Грады", "Торнадо", "Смерчи" и "Ураганы", которые производит легендарное тульское НПО "СПЛАВ", успешно продаются и несут боевую службу по всему миру", - говорит индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов.

Стабильность качества, высокая надежность и простота в обслуживании этих систем сделали российское слово "Град" нарицательным на всех континентах. Сегодня оно едва ли не столь же известно, как с трудом выговариваемое иностранцами слово "Катюша", которая у любого, кто интересовался историей Второй мировой войны, ассоциируется далеко не только со знаменитой мелодичной русской песней. Образ "Града" сегодня в мире - это как автомат Калашникова, только в артиллерии.

От "Катюши" до "Града"

Прежде чем стать одним из самых знаменитых и узнаваемых везде вооружений, "Град" прошел довольно тернистый путь от эскизов и чертежей до воплощения "в железе".

Разработка РСЗО "Град" началась в середине 50-х годов - было принято решение о замене системы БМ-14, принятой на вооружение сразу после войны. За создание нового вооружения взялся НИИ-147. Разработка была сопряжена с рядом трудностей: опыта по созданию реактивных систем залпового огня в НИИ-147 в то время не было. Теоретических основ разработки реактивных снарядов систем залпового огня в прикладной науке просто не существовало. Поэтому коллективу, который в основном состоял из молодых инженеров, конструкторов, теоретиков, технологов во главе с молодым главным конструктором Александром Ганичевым, уже в ходе работы пришлось много учиться и экспериментировать.

Революция в создании РСЗО

Требовалось обеспечить дальность стрельбы не менее 20 км, размещение артиллерийской части боевой машины на шасси автомобиля "Урал-375", при этом количество направляющих должно было составлять не менее 30.

Создание системы "Град" требовало нетрадиционных конструкторских и технологических решений, обеспечивающих, с одной стороны, высокую эффективность боевого применения и надежность работы первого образца РСЗО, а с другой -необходимую простоту и технологичность изготовления, отвечающую условиям крупносерийного и массового производства.

Смертоносные, безотказные, надежные, легкие в управлении - все это можно сказать о российских реактивных системах залпового огня

В процессе работы над системой Александром Ганичевым был предложен ряд революционных конструкторских и технологических решений. Так, впервые появился четырехлопастной складывающийся стабилизатор реактивного снаряда, позволивший разместить на боевой машине не 30, а 40 направляющих труб. Сами стволы получили специальный винтовой паз, а стабилизатор снаряда - косопоставленное оперение, которое раскручивало его во время полета для повышения точности и кучности стрельбы.

Снаряды "Града" были оснащены контактными взрывателями, которые в зависимости от установки могли обеспечивать мгновенное срабатывание, малое или большое замедление, а также радиовзрывателями, обеспечивающими дистанционный подрыв на высоте нескольких метров.

Эти и многие другие решения, заложенные Александром Ганичевым, стали классическими и до сих пор воспроизводятся в российских и зарубежных РСЗО.

В итоге коллективу НИИ-147 и ряду смежных предприятий удалось успешно завершить разработку 40-ствольной 122 мм РСЗО "Град".

В 1961 году "Град" прошел испытания, и в 1963 году был принят на вооружение, пройдя свое боевое крещение на острове Даманский. С момента начала серийного производства "Градов" советская военная промышленность выпустила десятки тысяч единиц этих РСЗО и миллионы снарядов. Они превосходили по эффективности действия все отечественные и зарубежные РСЗО того времени.

"Торнадо", сын "Града"

"Град" до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира, оставаясь простым, надежным и очень эффективным оружием, так как этот вид артиллерии идеально подходит тем государствам, которым необходимо иметь высокомобильные, компактные и эффективные вооруженные силы, которые бы располагали в своем арсенале вооружением с высокой огневой мощью, способным легко поражать войска противника, рассредоточенные на больших площадях. Однако за прошедшие полвека наука и производство не стояли на месте и появились возможности для дальнейшего совершенствования боевых возможностей 122-мм системы.

Для "Торнадо-Г" разработали три новых инновационных снаряда. Фото: Пресс-служба НПО “СПЛАВ”

В результате на смену "Граду" в 2014 году в российскую армию пришел комплекс "Торнадо-Г". Он вобрал в себя все лучшие качества, которыми обладал предшественник и в тоже время совершил качественный скачок вперед.

"Торнадо-Г" по внешнему виду довольно легко спутать с РСЗО "Град". Колесная база на шасси автомобиля "Урал" осталось той же. Направляющие в виде пусковых "труб" числом 40 штук почти не претерпели изменений.

Однако "Торнадо-Г" в отличие от РСЗО прошлого поколения получил современную навигационную систему, позволяющую получать и обрабатывать сигналы со спутников, делающую систему более маневренной, и автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО).

"Торнадо-Г" получил современную навигационную систему, позволяющую получать и обрабатывать сигналы со спутников

"Уровень автоматизации существенно облегчает работу оператора. Ему всего лишь нужно ввести необходимые координаты в систему для формирования полетного задания, используя аппаратуру подготовки и пуска (АПП), и нажать на своем пульте "огонь". Примечательно, что расчет может вести огонь на неподготовленной местности, без топографической привязки и не покидая машины. В случае угрозы, РСЗО может быстро сменить позицию, причем задолго до того, как все выпущенные ей снаряды достигнут цели. Это затрудняет ее обнаружение противником и делает практически невозможным поражение "Торнадо-Г", - отметил генеральный директор Концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

По сути, новая РСЗО превратилась в грозное, высокоточное, интеллектуальное оружие, которые в настоящее время по техническим характеристикам не имеет аналогов в мире. При этом, несмотря на наличие высокотехнологичных систем управления, "Торнадо-Г" остался таким же надежным, как и РСЗО "Град", что позволяет активно эксплуатировать систему в сложных условиях.

Умной системе - умные снаряды

Самое интересное в РСЗО "Торнадо-Г" -это ее боекомплект. На полигоне Алабино Министерство обороны РФ в рамках военно-технического Форума "Армия-2019" планирует провести динамический показ работы РСЗО "Торнадо-Г", чтобы ее потенциальные покупатели, да и просто все интересующиеся российскими военными новинками, смогли оценить мощь и эффективность ее снарядов.

Новые боеприпасы, по крайней мере для неспециалиста, внешне сложно отличить от тех, что использовались с БМ-21 еще в советские годы. Несмотря на это, они, без сомнения, вызовут огромный интерес как прессы, так и посетителей выставки, которые носят военную форму.

Все дело в тех возможностях, которые кроются под их корпусами. Эффективность поражения целей новых 122-мм снарядов на порядок превышают показатели советских боеприпасов.

Для РСЗО "Торнадо-Г" разработчики НПО "СПЛАВ" создали три новых инновационных 122-мм снаряда, которые напряду с боевыми машинами уже поставляются в российские войска.

Новый неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности способен, по информации его разработчиков, в среднем в 6 раз эффективнее поражать цели, чем неуправляемый реактивный осколочно-фугасный снаряд 9М22У, который входил в штатный боекомплект системы "Град". Дальность стрельбы - от 5 до 20 километров. Температурный диапазон боевого применения составляет от -50°С до +50°С.

Еще один снаряд, осколочно-фугасный, который заменил снаряд, ранее использовавшийся системой "Град" 9М22У, за счет более мощной боевой части и большого количества поражающих элементов стал вдвое эффективнее.

Третий снаряд в боекомплекте РСЗО "Торнадо-Г" -неуправляемый реактивный снаряд с кассетной головной частью с кумулятивно-осколочными боевыми элементами способен со значительно большей эффективностью поражать не только живую силу и небронированную технику, но и выводить из строя танки и бронетранспортеры противника. Боевой элемент такого снаряда пробивает броню толщиной 140 мм.

Основные цели этих инновационных снарядов - легкобронированная и небронированная техника, а так же живая сила противника, у которых после залпа "Торнадо-Г" практически не остается никаких шансов уцелеть. Снаряды "Торнадо-Г" могут достать цель даже в труднодоступных местах: ущелья, горы и холмы для них не проблема.

"Эти изделия - пример того, как традиции формируют будущее - без революций, без прорывов -четко, поступательно и методично, - отметил управляющий директор НПО "СПЛАВ" им. А. Ганичева Александр Смирнов в интервью "Российской газете". -Чтобы быть лидерами нам надо каждый день совершать небольшой шаг вперед. Именно этот принцип мы используем при работе над новыми системами и боеприпасами, обладающими высокой огневой мощью, огромной площадь поражения и высочайшей точностью".

Кстати

В апреле 2019 года НПО "СПЛАВ" официально переименовано в НПО "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева". Предприятию присвоено имя основателя школы реактивных систем залпового огня благодаря идеям и разработкам которого российские РСЗО сегодня известны во всем мире.