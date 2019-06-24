В Госдуме опровергли сокращение числа бюджетных мест в вузах

В думском комитете по образованию опровергли информацию СМИ о сокращении к 2024 году числа бюджетных мест в российских вузах.

Ранее об этом сообщали СМИ со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования. Согласно приведенной информации, к 2024 году число бюджетных мест должно сократиться на 17% по сравнению с нынешним годом (сейчас их 518,4 тысяч).

- На самом деле, количество бюджетных мест не сократится, - заявил, комментируя данную информацию в Facebook, глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Он рассказал, что для этого будет сделано. Необходимо будет изменить формулу закона об образовании, согласно которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно приходиться 800 бюджетных мест в вузах.

В связи с изменением демографической ситуации начало расти количество выпускников школ, добавил Никонов.

- Поэтому и цифру 800 нужно увеличить. Что и будет сделано, - заверил он.

Депутат уверен, что России нужно больше образованных людей.

