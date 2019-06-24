В Южной Корее ужесточат наказания за пьянство за рулем

В Южной Корее в ночь на 25 июня вступают в силу новые поправки, которые существенно ужесточают наказание за вождение в нетрезвом виде. Теперь пьяные водители могут провести всю оставшуюся жизнь за решеткой, если они спровоцировали ДТП со смертельным исходом.

До сих пор в Южной Корее допускалось умеренное употребление алкоголя за рулем. Теперь же требования становятся гораздо строже. Отныне вождением в пьяном виде будет считаться содержание алкоголя в крови на уровне 0,03 процента, тогда как ранее "планка" была в 0,05 процента. Лишать прав будут за уровень алкоголя в крови в 0,08 процента, тогда как ранее подобные санкции начинались с показателя в 0,1 процента.

Как пояснили местные эксперты, новые правила означают, что даже употребление небольшой стопки популярной среди корейцев 14-15-градусной рисовой водки "сочжу" или небольшого бокала пива может привести к тому, что вас признают пьяным водителем. Ранее в Корее подобное употребление алкоголя допускалось.

Кроме того, серьезно ужесточены наказания, если нетрезвый водитель спровоцировал ДТП, убив кого-либо. Отныне максимальный срок наказания за подобное преступление - пожизненное тюремное заключение. Учитывая, что Корея не приводит в исполнение смертельных приговоров, получается, что пьянство за рулем приравнено к самым тяжким преступлениям.

Гораздо проще будет угодить за решетку и просто за вождение в нетрезвом виде, даже если обошлось без смерти или увечий других людей. Даже за минимальное превышение минимально допустимого уровня алкоголя в крови в 0,03 процента можно получить год тюрьмы или пять миллионов вон (около 4200 долларов США) штрафа. Если же показатель алкоголя превысит 0,2 процента, то допустимые по закону наказания составят до пяти лет тюрьмы или 20 миллионов вон. Предыдущие законы предусматривали до трех лет заключения или 10 миллионов вон.

На подобное ужесточение власти Южной Кореи заставило пойти трагическое происшествие, которое вызвало огромный общественный резонанс. Несколько месяцев назад пьяный водитель в Пусане сбил солдата срочной службы, который возвращался домой. Пострадавший после нескольких месяцев комы в итоге скончался, а его друзья и общественные организации развернули широкую кампанию, направленную на ужесточение наказаний за пьянство за рулем. Эти начинания были поддержаны в парламенте, где приняли несколько поправок к законам.

С учетом ужесточения наказаний СМИ и правительственные органы сегодня постоянно напоминают о начале действия новых правил. В полиции заявили, что они будут гораздо чаще устраивать проверки на дорогах и не допустят никаких компромиссов по отношению к тем, кто допускает вождение автомобиля в нетрезвом виде.