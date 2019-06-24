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24.06.2019 22:01
Рубрика: Власть

Полигон перспектив

Форум "Армия-2019" предоставляет уникальные возможности для результативного взаимодействия
Текст: Павел Попов (заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии)
Российская газета - Спецвыпуск № 135(7893)
Дорогие друзья!
В июне в парке "Патриот" прошли Международные Кадетские игры, победителями которых стали суворовцы из Санкт-Петербурга. Всего в играх приняли участие более 250 воспитанников довузовских образовательных организаций из России, Армении и Белоруссии. В Минобороны России подчеркнули, что все они проявили волю, стремление к победе и настоящий бойцовский характер. Фото: Анна Галабурдина / Пресс-медиа группа парка “Патриот” В июне в парке "Патриот" прошли Международные Кадетские игры, победителями которых стали суворовцы из Санкт-Петербурга. Всего в играх приняли участие более 250 воспитанников довузовских образовательных организаций из России, Армении и Белоруссии. В Минобороны России подчеркнули, что все они проявили волю, стремление к победе и настоящий бойцовский характер. Фото: Анна Галабурдина / Пресс-медиа группа парка “Патриот”
В июне в парке "Патриот" прошли Международные Кадетские игры, победителями которых стали суворовцы из Санкт-Петербурга. Всего в играх приняли участие более 250 воспитанников довузовских образовательных организаций из России, Армении и Белоруссии. В Минобороны России подчеркнули, что все они проявили волю, стремление к победе и настоящий бойцовский характер. Фото: Анна Галабурдина / Пресс-медиа группа парка “Патриот”

В период с 25 по 30 июня 2019 года на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигоне Алабино и аэродроме Кубинка состоится Международный военно-технический форум "Армия-2019", организатором которого выступает Министерство обороны Российской Федерации.

Павел Попов. Фото: structure.mil.ru / Минобороны России

В 2018 году форум еще раз подтвердил свой статус одной из ведущих мировых выставок вооружения, военной и специальной техники. В его работе приняли участие более 1200 предприятий Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, представивших более 26 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Количество посетителей составило более миллиона человек. В работе форума приняли участие представители 118 иностранных государств.

На площадках форума создаются уникальные возможности для конструктивного общения, обмена опытом, результативного взаимодействия российских и иностранных специалистов в военно-технической сфере. Открываются новые перспективы для укрепления научно-технических и промышленных кооперационных связей.

Что покажут на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
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