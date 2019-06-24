В Кремле назвали условие возможного возобновления полетов в Грузию

"Здесь нет никакого политического конфликта. Здесь просто превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ограничения эти - вынужденные, подчеркнул он.

Россия не собирается уподобляться другим странам и навязывать свою позицию, используя незаконные санкции. Президент должен думать о безопасности граждан, поэтому им и было принято такое решение, пояснил представитель Кремля. "Существование прямой угрозы для россиян и есть основание для введения этих временных ограничений", - добавил он.

Опасность при этом реальная. Непосредственно с агрессивным поведением ультрас столкнулись наши журналисты и парламентарии, напомнил Песков. И этих примеров достаточно, чтобы понять, что опасность может быть, считает он. "И, конечно, на фоне этого риска были введены вынужденные рестрикции", - пояснил представитель Кремля.

На вопрос, можно ли сказать, что опасность для граждан России скорее гипотетическая, Песков возразил: "Какая же гипотетическая? Вы спросите у журналистов ВГТРК, насколько она гипотетическая, по зубам получить. Она вовсе не гипотетическая. Она - физическая".

"Миллион двести, если я не ошибаюсь, наших сограждан посещают по году Грузию. Введение временных ограничений на полеты существенно снизит это количество", - сказал представитель Кремля. Но никакого запрета на посещение Грузии нет и быть не может, подчеркнул он. "Есть предупреждение нашим гражданам учитывать ту опасность, которая, к сожалению, сейчас в стране существует", - добавил Песков.

Ограничения на полеты в Грузию временные и могут быть отменены, когда там стихнут русофобские настроения. "Из опубликованных документов вы видели, что четкий срок там не фиксируется. Речь идет о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения", - заметил Песков. "Пока мы видим: ситуация, наоборот, имеет тенденцию к усугублению", - констатировал он.

Пресс-секретарь президента также пояснил, что решение Роспотребнадзора усилить контроль за ввозом алкоголя из Грузии не связано с ограничениями на полеты. "Роспотребнадзор выполняет свои функции, он проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией", - заявил он.

На вопрос, может ли Москва ввести новые рестрикции, Песков ответил: "Пока мне неизвестно о существовании таких планов".