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24.06.2019 10:48
Рубрика: Экономика

В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки

Текст: Евгений Гайва
Министерство сельского хозяйства поддержало инициативу по установлению минимальной розничной цены на винные напитки, сообщили 24 июня в ведомстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.

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Такая мера позволит вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию, считают в ведомстве. В результате, дополнительную поддержку получат отечественные виноделы и виноградари, выпускающие качественную продукцию из местного сырья.

Расчет минимальных розничных цен будет проводить Минфин, уточнили в Минсельхозе.

Винными напитками считается алкоголь крепостью от 1,5 до 22 градусов с содержанием виноматериалов не менее 50 процентов. Как заявляли эксперты, на этом рынке растет объем фальсификата и контрафакта, когда под видом винных выпускаются напитки с пониженным содержанием виноматериалов или вообще без виноматериалов.

Ранее по итогам совещания, прошедшего 10 июня, вице-премьер России Алексей Гордеев поручил профильным ведомствам оценить целесообразность введения минимальной цены на винные напитки. Такая мера позволяет устранить из торговых точек некачественный продукт, так как он больше не может конкурировать по цене с продукцией, произведенной с соблюдением технологии.

Фото: iStock
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Минимальные цены устанавливаются для всей цепочки от производителя к оптовику и розничному продавцу. На каждом этапе стоимость спиртного возрастает. Таким образом, для всех участников рынка устанавливаются единые правила игры. Добросовестные производители и продавцы получают защиту от демпинга тех, кто подделывает алкоголь.

Сейчас уже действуют минимальные цены на крепкие напитки - коньяк, бренди, водку, а также на игристые вина. Обсуждается введение минимальной цены на пиво и "тихие" вина.

Однако, по мнению экспертов, введение минимальных цен эффективно только для легальной торговли. Контрафактные напитки изготавливаются в подпольных цехах и сбываются в обход легальной розницы. В дополнение к минимальным ценам целесообразно вводить маркировку тары и бороться с нелегальным оборотом алкоголя.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя
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