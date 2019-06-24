В Минске определился чемпион по игре FIFA 19

Победителя турнира выбирали из 16 сильнейших киберспортсменов Беларуси, которые соревновались за титул чемпиона и призовой фонд в 2000 долларов.

Белорусская федерация киберспорта, выступившая в качестве организатора соревнований, сообщила в специальном пресс-релизе, что рада тому факту, что компьютерный спорт выходит на новый уровень и интерес к нему растет с каждым днем:

"Киберспорт - тоже спорт, основное отличие состоит лишь в инвентаре, где вместо привычного мяча или ракетки выступает клавиатура, компьютерная мышка или геймпад", - в частности говорится в сообщении.

К слову, основная цель показательных выступлений в Минске - включение видеоигр в список официальных спортивных дисциплин Международного Олимпийского комитета (МОК).

Что касается результатов турнира, то самым проворным стал двукратный чемпион международной серии турниров МЭТА, представитель киберспортивной организации Nemiga Gaming Илья Шиманский, который хорошо известен в игровой среде. Он обыграл в финале соревнований Всеволода Привалова со счетом 3:1.

По словам счастливого чемпиона, включение киберспорта в Культурную программу II Европейских игр - значимое событие:

- Когда я начинал свою карьеру, к FIFA относились крайне скептически, а теперь эта игра зарабатывает признание на мероприятиях такого высокого уровня. Это огромный шаг вперед, и я надеюсь, что дисциплина в дальнейшем сможет попасть, в том числе, в программу Олимпийских игр".