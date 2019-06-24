В небе над Словакией пилоты аэробуса перестали выходить на связь

Летевший из Милана в Харьков пассажирский Airbus A320 в небе над Словакией перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.

На перехват лайнера, принадлежащего итальянской авиакомпании Ernest, были подняты два истребителя ВВС страны. МиГ-29 вылетели с авиабазы "Слиач". Жители городов Рожнява и Кошице слышали хлопки после преодоления самолетами сверхзвукового барьера.

Но экстренная посадка не потребовалась. Пилотам пассажирского лайнера удалось решить возникшую проблему. Связь была восстановлена, и самолет продолжил путь уже без сопровождения истребителей.