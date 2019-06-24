В ПАСЕ отказались проводить дебаты по поводу неуплаты РФ членских взносов

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отвергли предложение о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов. Как пишет ТАСС со ссылкой на результаты голосования, инициативу поддержали 46 делегатов, 77 высказались против.

Кроме того, парламентарии утвердили рассмотрение доклада главы регламентного комитета Петры Де Суттер о "Совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", в котором предлагается предоставить не представленным ранее делегациям полномочия для участия в сессии.

Проект этой резолюции содержит поправки в Регламент ассамблеи об ограничении санкционного механизма ПАСЕ, что закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Именно такое предложение выдвинул 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), а затем оно было реализовано в докладе Петры де Суттер. Все это откроет возможность российской делегации присоединиться к работе ассамблеи.

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на окончательное преодоление кризиса в Совете Европы, спровоцированного русофобским настроенным меньшинством. По его словам, "устав организации требует обеспечения равных прав для делегаций всех входящих в Совет Европы стран".

Напомним, в 2014 году связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ. В 2015 году представителям РФ также запретили состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях. В знак протеста российская сторона отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Россия в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы. В случае устранения дискриминации российской делегации Москва готова погасить долг Совету Европы в размере 60 миллионов долларов.