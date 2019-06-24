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24.06.2019 13:47
Рубрика: В мире

В ПАСЕ отказались проводить дебаты по поводу неуплаты РФ членских взносов

Текст: Юрий Когалов

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отвергли предложение о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов. Как пишет ТАСС со ссылкой на результаты голосования, инициативу поддержали 46 делегатов, 77 высказались против.

Фото: Patrick Seeger/EPA
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Кроме того, парламентарии утвердили рассмотрение доклада главы регламентного комитета Петры Де Суттер о "Совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования", в котором предлагается предоставить не представленным ранее делегациям полномочия для участия в сессии.

Проект этой резолюции содержит поправки в Регламент ассамблеи об ограничении санкционного механизма ПАСЕ, что закроет возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса. Именно такое предложение выдвинул 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), а затем оно было реализовано в докладе Петры де Суттер. Все это откроет возможность российской делегации присоединиться к работе ассамблеи.

Ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на окончательное преодоление кризиса в Совете Европы, спровоцированного русофобским настроенным меньшинством. По его словам, "устав организации требует обеспечения равных прав для делегаций всех входящих в Совет Европы стран".

Напомним, в 2014 году связи с присоединением Крыма к России и ситуацией на Украине делегация РФ была лишена права голоса в ПАСЕ. В 2015 году представителям РФ также запретили состоять в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в мониторинговых миссиях. В знак протеста российская сторона отказалась от участия в сессиях ассамблеи, которые проходят четыре раза в год, и обусловила возвращение к полноценной работе в ПАСЕ восстановлением всех полномочий, а также внесением поправок в регламент, не позволяющих впредь ущемлять права национальных делегаций. В 2017 году Россия в связи с этой ситуацией приостановила выплату взноса в бюджет Совета Европы. В случае устранения дискриминации российской делегации Москва готова погасить долг Совету Европы в размере 60 миллионов долларов.

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