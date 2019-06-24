Не секрет, что ближний космос освоен человечеством лучше, чем морские глубины. И про дальние планеты Солнечной системы мы знаем больше, чем про тайны Мирового океана. Однако, похоже, земная цивилизация сосредотачивается на изучении и освоении водных просторов планеты на всей ее площади и глубине.

Глобальная космическая сеть телекоммуникационных, навигационных, метеорологических и исследовательских спутников стала для нас естественной. Такая сеть создается и в океанских просторах.

Согласно стратегической концепции США "Морская мощь-21" необитаемые подводные аппараты должны стать основным инструментом и главным звеном в реализации концепции сетецентрических войн по всей акватории Мирового океана - на его поверхности и в глубине.

Как считают в Пентагоне - на основе открытых публикаций - АНПА (автономные необитаемые подводные аппараты) различных типов будут постоянно барражировать под водой, собирать всю информацию, а затем передавать ее на надводные командные пункты или непосредственно командирам своих подводных лодок. Также они станут своего рода подвижными центрами различных телекоммуникаций, гарантируя устойчивую связь над водой и под водой. Предполагается, что эти аппараты будут подключены к космической спутниковой системе, то есть станут способны передавать и получать информацию фактически в глобальном масштабе.

Помимо акустического контроля морских глубин и телекоммуникации, АНПА предполагается использовать в качестве носителей оружия - торпед или мин, а также в качестве маток для других более мелких аппаратов. В этом смысле очень интересен американский проект Manta. Это достаточно большая по размерам беспилотная субмарина, которая несет более мелкие АНПА и торпеды, в том числе сверхскоростные - кавитирующие. Аппараты, создаваемые в рамках проекта Manta, имеют целый набор сенсоров, обладают искусственным интеллектом. Они могут самостоятельно находить чужие субмарины или подводные мины, которые, если потребуется, гарантированно уничтожать. Впрочем, работы по теме Manta начались еще в 1996 году и до сих пор не завершены.

В России тоже работают над созданием АНПА самого различного назначения. Более того, специалистами Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН разработаны во многом революционные конструкции подводных беспилотников, которые позже легли в основу концепций АНПА, создаваемых в США и КНР.

Глобальным подводным сетецентризмом наша страна пока не занимается, но в морской робототехнике мы точно не отстаем.

Например, многофункциональный комплекс освещения донной обстановки включает несколько аппаратов, позволяющих сканировать морские глубины с высокой скоростью, определять возможные угрозы, детализировать их и при необходимости уничтожать.

Глобальным подводным сетецентризмом Россия пока не занимается, но в морской робототехнике мы точно не отстаем

Предположим, террористы попытаются установить донную мину в акватории порта или на фарватере. Аппарат-наблюдатель оперативно определит, что появился посторонний предмет. В указанную точку подойдет другой робот, оснащенный комплексом акустической и оптико-электронной аппаратуры с высоким разрешением. Он уже точно определяет, что скрывается в толще воды. И если есть угроза, то в дело вступает телеуправляемый подводный терминатор "Чилим", который направленным взрывом ликвидирует мину или какой-то иной предмет, представляющий угрозу для судоходства.

Роботы позволяют вести постоянный мониторинг подводных портовых сооружений и осматривать днища кораблей.

В дополнение к аппаратам, передвигающимся с помощью классических винтов, создан совершенно уникальный торпедообразный глайдер. Он способен перемещаться в водном пространстве по заданной программе с минимальным расходом энергии, подобно планеру. У него действительно есть крылья, позволяющие планировать под водой на огромные расстояния. Энергия аккумуляторов расходуется только на изменение плавучести по оригинальной схеме, для обеспечения работы бортовой аппаратуры и периодической связи с базой. Глайдер способен находиться в автономном подводном плавании 30 суток. Курсируя вдоль охраняемых границ, группа таких аппаратов обеспечит постоянный контроль акватории при минимальных энергетических затратах. Стоит добавить, что сами глайдеры двигаются бесшумно, и кому-то определить, что район находится под охраной, практически невозможно.

Почти на уровне подсознания мы уверены, что там, на Западе, всегда все делают в области высоких технологий лучше, чем у нас. А это не всегда так. В СССР еще с середины 1970-х впервые в мире стали использовать технологию модульного строительства необитаемых подводных аппаратов. Это позволяло создавать комплексы, предназначенные как для выполнения широкого комплекса работ, так и решения узкого круга специальных задач. В последующем удалось достигнуть рабочей глубины погружения подводных аппаратов модульной конструкции в 6000 метров. По словам разработчиков, наши роботы спокойно могут работать на глубинах до 12 000 метров. При этом корпуса их не из титана, а из отечественного высокопрочного алюминия. И это очень существенно.

Практически все зарубежные АНПА работают на глубинах до 500 метров. Глубже опускаются единицы. Казалось бы, все нормально, так как сегодня противостояние идет практически у поверхности воды. Но надо понимать, что в Мировом океане царь горы не тот, кто выше, а тот, кто глубже.

Настоящим апофеозом не только российской, но и мировой робототехники стал АНПА с ядерной энергетической установкой "Посейдон". Об этом аппарате в открытых СМИ сказано немало, хотя аппарат является секретным. В основном рассматривается его военная версия. Считается, что это торпеда огромного калибра, оснащенная ядерным зарядом. "Посейдон" может ходить автономно неограниченно долго и развивать подводную скорость около 200 км/час.

Но нельзя исключить того, что эти АНПА будут использовать не только в качестве торпеды, но и для глубинного в прямом смысле слова и очень комплексного исследования Мирового океана. Аппараты, оснащенные сонарами последних поколений, позволят видеть подводную обстановку и рельеф океанского дна в формате 3D. Они же могут нести различные комплекты приборов научного назначения.

Как говорят военно-морские эксперты, несколько таких АНПА могут взять под полный контроль всю акваторию Ледовитого океана. И ни одна иностранная подводная лодка укрыться подо льдами Арктики и незаметно подойти к побережью России не сможет. И только с помощью "Посейдонов" можно составить полноценную картину морского дна под ледовой шапкой Северного полюса.