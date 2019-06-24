Новости

В Ленобласти 5 человек ранены, один скончался в ДТП с двумя иномарками 01:26
Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Риме 01:24
Бриг "Россия" прошел по Неве под алыми парусами 01:02
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов 00:24
На Кубани после массового ДТП госпитализированы девять человек 00:22
В Петербурге стартовал праздник "Алые паруса" 23.06.2019
Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей 23.06.2019
Прыгунья в длину Соколова выиграла "золото" Европейских игр 23.06.2019
Песков: В графике Путина на саммите G20 нет встречи c Зеленским 23.06.2019
Катар - Аргентина - онлайн-трансляция матча Кубка Америки 23.06.2019
Дзюдоисты из Беларуси и Сербии расширили взаимодействие государств 23.06.2019
Клинцевич допустил введение новых ограничений против Грузии 23.06.2019
В Грозном на полицейских напал мужчина с ножом 23.06.2019
Российский самбист Рябов взял "золото" на Европейских играх 23.06.2019
В Госдуме прокомментировали заявление Киева о "новой волне давления" 23.06.2019
В Удмуртии задержали подозреваемого в осквернении 40 могил 23.06.2019
Российские самбисты Багдасарян и Рябова победили на Европейских играх 23.06.2019
Автомобиль сбил шестерых велосипедистов в Греции 23.06.2019
Российские акробаты завоевали "золото" Европейских игр 23.06.2019
В Праге проходит крупнейшая за 30 лет акция протеста 23.06.2019
Уругвай продаст орла с нацистского линкора 23.06.2019
Трейлер: Оззи Осборн и Джастин Тимберлейк в продолжении "Троллей" 23.06.2019
Трамп заявил, что не готов к поражению на выборах в 2020 году 23.06.2019
"Бесславных ублюдков" Тарантино вновь покажут в Москве 23.06.2019
Путин рассказал о роли Петербурга в инновационном развитии 23.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
В "РГ" обсудят, как будет работать новый порядок защиты дольщиков
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
II Европейские игры: расписание финалов соревнований
24.06.2019 00:56
Рубрика: В мире

Тепло, еще теплее…

Текст: Владимир Снегирев (Прага)
В Праге состоялась массовая протестная акция, участники которой снова требовали отставки премьера Андрея Бабиша.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Это была уже третья по счету крупная демонстрация в чешской столице за два последних месяца. По оценкам полиции в ней приняли участие 250 тысяч человек - это рекордная цифра трех последних десятилетий, иначе говоря, со времен "бархатной революции" чехи не проводили столь массовых протестов. А повод все тот же: недовольство главой кабинета.

Теперь можно уверенно утверждать, что 64-летний Андрей Бабиш вошел в историю Чехии, как один из самых критикуемых руководителей правительства.

Фото: REUTERS
В Чехии зреет новый острый правительственный кризис

Причем стрелы в его сторону полетели еще тогда, когда Бабиш был министром финансов и вице-премьером. Политика заподозрили в незаконном получении дотаций от Евросоюза для нужд его агрохолдинга, конфликте интересов, уклонении от уплаты налогов.

Впрочем, затем обвинения стали множиться как снежный ком, пущенный с горы. Давление на СМИ, сотрудничество в молодые годы с органами безопасности, злоупотребление властными полномочиями, темные манипуляции с собственным сыном от первого брака.

Тогда Бабиш под мощным давлением, как улицы, так и политиков, был вынужден покинуть министерский пост и согласился ответить на все вопросы правосудия. Спустя некоторое время он был лишен депутатской неприкосновенности, а следователи пообещали оперативно довести дело до суда.

Однако, как показали дальнейшие события, Бабиш вовсе не уполз в нору, чтобы там зализывать полученные раны, а напротив перешел в активное наступление. Осенью 2017 года возглавляемое им движение ANO убедительно выиграло парламентские выборы, президент Милош Земан назначил Бабиша премьером и поручил ему сформировать кабинет.

Фото: depositphotos.com
Чехия отказалась принимать новых мигрантов из-за украинцев

С тех пор имя олигарха-политика не сходит со страниц газет и телеэкранов, а демонстрации с требованиями его отставки стали такой же привычной особенностью Праги, как толпы туристов на Староместской площади.

Причем человеку, далекому от чешской ментальности, понять это иногда бывает нелегко. Андрей Бабиш не заподозрен в симпатиях к Москве или Пекину. За те полтора года, что он возглавляет правительство, экономика Чехии демонстрирует стабильный рост. Он добился увеличения собираемости налогов, объявил беспощадную борьбу "черному налу", увеличил зарплату врачам и учителям и размер пенсии по старости. Да и в целом средняя заплата по стране выросла почти на десять тысяч крон - это серьезный показатель.

Более того, Бабиш зарекомендовал себя, как деятель, последовательно верный генеральному курсу ЕС и НАТО, а один из своих первых официальных визитов он нанес в Вашингтон, где встречался с главой ЦРУ и был принят президентом Трампом. Пресса по этому поводу шутила: "встретились два миллиардера, но наш круче", ибо активы Бабиша, действительно, превышают капиталы Трампа.

Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьер-министра Чехии

Он - противник введения евро (а это позиция подавляющего большинства жителей Чехии) и жестко стоит на позициях, исключающих любые поблажки для нежелательных мигрантов. То есть, вроде бы, "свой парень", с какой стороны на него ни глянь. Но тогда чего добиваются эти сотни тысяч недовольных граждан?

Надо сказать, что воскресной акции протеста предшествовали массовые демонстрации, состоявшиеся не только в Праге, но и в десятках других городах и поселках страны. А судя по транспарантам на рекордном по численности митинге в столичном районе Летна, его участниками также стали представители буквально всех регионов.

Чешский миллиардер обвинен в мошенничестве на миллиард долларов

Суть тех лозунгов, которые чаще всего звучали с трибуны, можно выразить так: "Мы против коррупции в политике, мы за независимость юстиции и за свободные СМИ". Главная претензия к премьеру все та же: уйди в отставку, пока продолжается уголовное расследование, не дави на следствие. Кстати, за кампанию с Андреем Бабишем улица требует отставки и министра юстиции Марии Бенешевой.

Организаторами акций стали молодые политики из недавно образованного движения "Миллион мгновений в поддержку демократии". Как пояснил мне известный чешский журналист Ондра Соукуп, это наиболее активные люди из тех, кто призывал голосовать против Земана на последних президентских выборах. Более половины из них - жители чешской провинции. Похоже, у этих ребят есть серьезные шансы в ближайшем будущем влиять на внутренние дела в Чехии. "Возможно, в этот раз протест и выдохнется, - сказал пан Соукуп. - Но налаженные связи останутся, и с этой силой придется считаться".

Президент Чехии: Натовские бомбардировки Югославии – неоправданная ошибка

Сам премьер до последнего сохранял завидное спокойствие, демонстрировал уверенность в своей правоте, отвергал все выдвинутые против него обвинения. В его поддержку неоднократно высказывался и президент Земан, который однажды посоветовал Бабишу не вступать в споры со СМИ, которым, "не нравятся успешные люди".

Как бы там ни было, а лишить главу правительства его полномочий может только парламент, в котором движение ANO в коалиции с социал-демократами и коммунистами имеет большинство голосов. В предстоящую среду парламент в очередной раз намерен рассмотреть вопрос о недоверии правительству, и с почти стопроцентной вероятностью необходимый 101 голос оппозиция снова не наберет.

Словом, лето, которое здесь традиционно считается периодом полного штиля в политике, вдруг отметилось бурным всплеском эмоций. К тридцатиградусной жаре - ее снова ожидают на этой неделе - прибавляется накал серьезных политических страстей.

В мире Европа Чехия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, от чего зависит поддержка людей
Трампа "не волнует" мнение ЕС по поводу сделки с Ираном
ВКС России получили два модернизированных вертолета Ми-28НМ
Косачев: Мы в России желаем Грузии только добра
На Украине признали дефицит газа