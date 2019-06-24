В Праге состоялась массовая протестная акция, участники которой снова требовали отставки премьера Андрея Бабиша.

Это была уже третья по счету крупная демонстрация в чешской столице за два последних месяца. По оценкам полиции в ней приняли участие 250 тысяч человек - это рекордная цифра трех последних десятилетий, иначе говоря, со времен "бархатной революции" чехи не проводили столь массовых протестов. А повод все тот же: недовольство главой кабинета.

Теперь можно уверенно утверждать, что 64-летний Андрей Бабиш вошел в историю Чехии, как один из самых критикуемых руководителей правительства.

Причем стрелы в его сторону полетели еще тогда, когда Бабиш был министром финансов и вице-премьером. Политика заподозрили в незаконном получении дотаций от Евросоюза для нужд его агрохолдинга, конфликте интересов, уклонении от уплаты налогов.

Впрочем, затем обвинения стали множиться как снежный ком, пущенный с горы. Давление на СМИ, сотрудничество в молодые годы с органами безопасности, злоупотребление властными полномочиями, темные манипуляции с собственным сыном от первого брака.

Тогда Бабиш под мощным давлением, как улицы, так и политиков, был вынужден покинуть министерский пост и согласился ответить на все вопросы правосудия. Спустя некоторое время он был лишен депутатской неприкосновенности, а следователи пообещали оперативно довести дело до суда.

Однако, как показали дальнейшие события, Бабиш вовсе не уполз в нору, чтобы там зализывать полученные раны, а напротив перешел в активное наступление. Осенью 2017 года возглавляемое им движение ANO убедительно выиграло парламентские выборы, президент Милош Земан назначил Бабиша премьером и поручил ему сформировать кабинет.

С тех пор имя олигарха-политика не сходит со страниц газет и телеэкранов, а демонстрации с требованиями его отставки стали такой же привычной особенностью Праги, как толпы туристов на Староместской площади.

Причем человеку, далекому от чешской ментальности, понять это иногда бывает нелегко. Андрей Бабиш не заподозрен в симпатиях к Москве или Пекину. За те полтора года, что он возглавляет правительство, экономика Чехии демонстрирует стабильный рост. Он добился увеличения собираемости налогов, объявил беспощадную борьбу "черному налу", увеличил зарплату врачам и учителям и размер пенсии по старости. Да и в целом средняя заплата по стране выросла почти на десять тысяч крон - это серьезный показатель.

Более того, Бабиш зарекомендовал себя, как деятель, последовательно верный генеральному курсу ЕС и НАТО, а один из своих первых официальных визитов он нанес в Вашингтон, где встречался с главой ЦРУ и был принят президентом Трампом. Пресса по этому поводу шутила: "встретились два миллиардера, но наш круче", ибо активы Бабиша, действительно, превышают капиталы Трампа.

Он - противник введения евро (а это позиция подавляющего большинства жителей Чехии) и жестко стоит на позициях, исключающих любые поблажки для нежелательных мигрантов. То есть, вроде бы, "свой парень", с какой стороны на него ни глянь. Но тогда чего добиваются эти сотни тысяч недовольных граждан?

Надо сказать, что воскресной акции протеста предшествовали массовые демонстрации, состоявшиеся не только в Праге, но и в десятках других городах и поселках страны. А судя по транспарантам на рекордном по численности митинге в столичном районе Летна, его участниками также стали представители буквально всех регионов.

Суть тех лозунгов, которые чаще всего звучали с трибуны, можно выразить так: "Мы против коррупции в политике, мы за независимость юстиции и за свободные СМИ". Главная претензия к премьеру все та же: уйди в отставку, пока продолжается уголовное расследование, не дави на следствие. Кстати, за кампанию с Андреем Бабишем улица требует отставки и министра юстиции Марии Бенешевой.

Организаторами акций стали молодые политики из недавно образованного движения "Миллион мгновений в поддержку демократии". Как пояснил мне известный чешский журналист Ондра Соукуп, это наиболее активные люди из тех, кто призывал голосовать против Земана на последних президентских выборах. Более половины из них - жители чешской провинции. Похоже, у этих ребят есть серьезные шансы в ближайшем будущем влиять на внутренние дела в Чехии. "Возможно, в этот раз протест и выдохнется, - сказал пан Соукуп. - Но налаженные связи останутся, и с этой силой придется считаться".

Сам премьер до последнего сохранял завидное спокойствие, демонстрировал уверенность в своей правоте, отвергал все выдвинутые против него обвинения. В его поддержку неоднократно высказывался и президент Земан, который однажды посоветовал Бабишу не вступать в споры со СМИ, которым, "не нравятся успешные люди".

Как бы там ни было, а лишить главу правительства его полномочий может только парламент, в котором движение ANO в коалиции с социал-демократами и коммунистами имеет большинство голосов. В предстоящую среду парламент в очередной раз намерен рассмотреть вопрос о недоверии правительству, и с почти стопроцентной вероятностью необходимый 101 голос оппозиция снова не наберет.

Словом, лето, которое здесь традиционно считается периодом полного штиля в политике, вдруг отметилось бурным всплеском эмоций. К тридцатиградусной жаре - ее снова ожидают на этой неделе - прибавляется накал серьезных политических страстей.