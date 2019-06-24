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Рубрика: В мире

В России назвали условия транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но только на определенных условиях.

Фото: Reuters
"Газпром" подготовится к зиме с учетом рисков транзита через Украину

Как отметил первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько, наша страна учитывает рост спроса на энергоносители в Европе и выступает за диверсификацию маршрутов поставок газа, в том числе за счет использования новой инфраструктуры.

Речь, в частности, идет о строящемся трубопроводе "Северный поток-2". "Это сугубо экономический проект, его концепция не предусматривает прекращения транзита по уже действующим маршрутам", - подчеркнул Приходько.

Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту странуна экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

В мире экс-СССР Украина Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Аппарат Правительства Переговоры с Украиной по газу Газопровод "Северный поток-2"
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