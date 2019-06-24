В России назвали условия транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но только на определенных условиях.

Как отметил первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько, наша страна учитывает рост спроса на энергоносители в Европе и выступает за диверсификацию маршрутов поставок газа, в том числе за счет использования новой инфраструктуры.

Речь, в частности, идет о строящемся трубопроводе "Северный поток-2". "Это сугубо экономический проект, его концепция не предусматривает прекращения транзита по уже действующим маршрутам", - подчеркнул Приходько.

Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту странуна экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".