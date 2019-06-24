Нужно сделать все, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений. Для этого в России появится новая стратегия военно-технического сотрудничества. Об этом Владимир Путин заявил в понедельник на заседании профильной комиссии по ВТС.

Президент пояснил, что новые факторы, осложняющие работу России с партнерами по ВТС, включая ужесточение конкурентной борьбы и все более агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций, требуют учета и адекватного реагирования.

"В целях более эффективной организации всей нашей деятельности в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами подготовлен проект новой стратегии ВТС, которая предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера", - сказал глава государства.

На совещании Путин также подчеркнул, что Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений. Он сообщил, что благодаря последовательной реализации принятых в ходе предыдущих заседаний решений в 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на два процента. Финансовые показатели экспорта военно-технической продукции РФ приблизились в 2018 году к отметке в 16 млрд долларов и продолжают расти. "Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45 процентов, а совокупный портфель заказов достиг рекордного значения - почти 54 миллиарда долларов", - рассказал глава государства.

На заседании Владимир Путин также назвал основные задачи, которые стоят в сфере военно-технического сотрудничества. Ключевая из них - это совершенствование финансовых, экономических, организационных и иных механизмов военно-технического сотрудничества. "Наряду с экспортом вооружения, в том числе самых современных его образцов, необходимо активнее заниматься вопросами модернизации уже поставленной техники, разворачивать на территориях государств-заказчиков сервисные центры, сокращать сроки оказания ремонтных услуг", - призвал президент. Путин также отметил, что важно развивать успешный опыт кооперации в сфере производства вооружений и военной техники - там, где это отвечает взаимным интересам.

"Мы с вами хорошо знаем, что у многих наших партнеров это вызывает серьезный интерес. Внимательнее необходимо учитывать и пожелания партнеров по созданию собственной оборонной промышленности", - пояснил Путин. Отдельно президент отметил, что приоритетного внимания требуют вопросы, связанные с усилением военно-технического потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), оказанием содействия ее странам-участницам в укреплении обороноспособности.