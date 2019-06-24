В Совфеде ответили на призыв не возвращать Россию в ПАСЕ из-за МН17

Фонд помощи родственникам погибших в авиакатастрофе малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году использует трагедию ради очередной атаки на Россию, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал RT сообщения голландских СМИ о призывах членов фонда не допустить возвращения России в ПАСЕ.

"Явно фонд используют, используют трагедию, чтобы в очередной раз выступить против России. Россия в ПАСЕ не навязывается", - считает сенатор. По его мнению, Москва сделала все, что могла, для расследования причин катастрофы.

Напомним, в начале июня из Страсбурга поступило предложение российским парламентариям принять участие в июньской сессии ПАСЕ, на которой планируется рассмотреть проект резолюции регламентного комитета ассамблеи о недопустимости лишения национальных делегаций основных прав (голосовать, выступать и быть представленным в ПАСЕ). На прошлой неделе обе палаты Федерального Собрания сформировали свои делегации в ПАСЕ.

Очередная сессия ассамблеи пройдет 24-28 июня. По словам главы комитета СФ по международным делам Константина Косачева, россияне будут добиваться полного восстановления полномочий, которых были лишены пять лет.