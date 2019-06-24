В Витебске откроют памятник создателю "Славянского базара" Родиону Бассу

На витебском кладбище 29 июня откроется памятник создателю и директору музыкального фестиваля "Славянский базар в Витебске" Родиону Михайловичу Бассу.

Деньги собирали через благотворительный счет, их присылали даже из-за рубежа. Это будет бюст и стелла с изображением цветка василька.

У Родиона Басса было много званий, регалий, статусов и наград. Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, почетный гражданин города Витебска, генеральный директор Центра культуры "Витебск" (возглавлял его 30 лет), вице-президент FIDOF. Но главная должность - генеральный директор дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

"Славянским базаром" Родион Басс руководил 21 год - с 1992-го до апреля 2013-го. Тогда, по официальной информации, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Руководство города объяснило этот поступок болезнью Родиона Михайловича. Супруга Басса, Ольга Сальникова, работала его заместителем, она ушла из дирекции фестиваля вместе с мужем.

Он боролся с сахарным диабетом: из-за осложнений, которые дала болезнь, появилась слепота, пришлось ампутировать сначала одну ногу, а позже - и вторую.

Первое время Родион Михайлович изредка появлялся на официальных городских торжествах (в частности, он был в июле 2015 года на празднике, посвященном 100-летию свадьбы Марка Шагала и Беллы Розенфельд). Когда болезнь дала знать о себе еще больше, на публике он уже не появлялся.

Родион Михайлович Басс оставил замечательное наследие. Он навсегда вошел в историю, как создатель международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Это величайшее детище Родиона Басса. Это - всенародно известный человек, которого будут помнить не только в Беларуси и России, но и за пределами Союзного государства.

Из досье "СОЮЗа"

Свою историю "Славянский базар" начал 18 июля 1992 года. Его создателями были три государства - Беларусь, Россия и Украина. В первый год организаторы преследовали скромные цели: ознакомить витебского зрителя с песенным творчеством славянских

народов. Интерес к первому "базару" был крайне велик, что позволило стать фестивалю ежегодным. В 1993 году "Славянский базар" вступил в FIDOF. На флагштоке фестиваля впервые появились флаги Словакии, Киргизии, Литвы, Турции, Болгарии, Югославии.

С 1995 года "Славянский базар" стал называться "Международным фестивалем искусств". Впервые в рамках фестиваля демонстрировались славянские фильмы. Также впервые на фестиваль приехали представители Кипра, Нидерландов, Греции, Узбекистана и Швейцарии. В 1999 году концепция фестиваля отражала тему укрепления Союза Беларуси и России. В тот год День Беларуси на "базаре" стал одновременно и торжественным открытием фестиваля, а День России - закрытием.

В 2003 году на XII фестивале впервые был проведен День Союзного государства. В рамках фестиваля впервые прошёл Праздник славянской поэзии, организованный по инициативе группы белорусских авторов, и первый детский музыкальный конкурс. Тогда же на фестивале зародилась и ещё одна традиция: вывести некоторые мероприятия за пределы Витебска. Концерты гостей и участников "базара" прошли во всех областных центрах, в том числе и в Минске.

Логотипом фестиваля стало стилизованный под ноту изображение цветка василька (который считается традиционным цветком славянских народов) расположенное на нотном стане. На линейках стана, символизирующих музыкальные направления в искусстве, расположена надпись "Славянскі Базар у Віцебску".