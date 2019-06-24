В вузах не будут вводить единую систему оценки качества образования. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Несмотря на то, что у работодателей по-прежнему остаются вопросы к подготовке выпускников вузов, планов по введению системы оценки качества вузовского образования у российских властей пока нет.

- Но мы изменили правила целевого приёма, - напомнила Голикова.- Теперь инициатива идёт от регионов и от работодателей. Многие из них, но пока только крупные, крайне заинтересованы, чтобы такое взаимодействие было выстроено на постоянной основе. Очень рассчитываем на то, что такая "смычка" произойдёт.

По словам Голиковой, наибольшую готовность к новому целевому приему и распределению сегодня проявили медицинские вузы.

- Есть кадровое направление в нацпроекте "Здравоохранение", и сегодня по медицинским вузам у нас полное понимание этого целевого приёма, - отметила вице-премьер. - У нас нехватка в 27 тысяч врачей и 133 тысячи среднего медицинского персонала. Мы полностью распределили эти цифры в перспективе по медицинским вузам. И стремимся то же самое делать по педагогических специальностям, где тоже есть дефицит.