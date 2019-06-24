Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Правящая партии в Грузии выступает за проведение парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Таким образом власти хотят удовлетворить одно из требований, которое выдвигают митингующие.

Как заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, его политическое объединение "выступает с инициативой широкомасштабной политической реформы - провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера". По его словам, переход на новую систему изначально планировалось осуществить в 2024 году, избирательный барьер должен был составить пять процентов. Однако под нажимом протестующих власти готовы изменить избирательную систему уже сейчас.

"Это означает, что в парламенте будут представлены практически все партии, которых поддерживают избиратели", - отметил Иванишвили.

По его словам, переговоры, в которых примут участие как представители парламентской, так и непарламентской оппозиции, начнутся в ближайшее время. На сегодняшний день в Грузии из 150 депутатов 73 выбираются по мажоритарной системе, а 77 - по пропорциональной.

Проведение парламентских выборов только по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня устраивают массовые выступления у здания парламента в Тбилиси. Митингующие также требуют отставки главы МВД Георгия Гахарии и освобождения задержанных на демонстрациях у здания законодательного органа. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля (туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки). Это решение было принято после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Впрочем, вскоре после этого Зурабишвили попыталась исправить положение - в интервью Euronews она заявила, что российские туристы по-прежнему должны приезжать в республику, а политики - "решать проблемы, лежащие в основе произошедших событий".