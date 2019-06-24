Названо влияние вишни на мозг

В России скоро начнется сезон вишни. Каким образом ягода может повлиять на здоровье, рассказала врач-диетолог Екатерина Аружева.

Из-за высокого содержания пектина вишня улучшает работу пищеварительного тракта, а также помогает защитить мозг от старения благодаря содержащемуся в плоде каротину. Кроме того, вишня богата витаминами групп B и P, C и фолиевой кислотой.

По словам врача, вишня - ягода диетическая. В одном килограмме содержится 500-600 килокалорий. Однако не стоит есть весь килограмм за раз, предупреждает диетолог. Она советует разделить большой объем вишни на несколько порций и употребить их в течение дня.

При этом вишня не рекомендуется для больных диабетом. "В этом случае ее, конечно же, не нужно исключать из рациона, но стоит контролировать уровень сахара в крови", - сказала Аружева "Вечерней Москве".

Кроме того, после после употребления вишни необходимо почистить зубы или прополоскать рот: сок вишни плохо влияет на зубную эмаль.