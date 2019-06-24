ВСС: Страховщики передадут в Фонд дольщиков около 15 млрд рублей

Страховщики намерены передать в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства около 15 миллиардов рублей премий, собранных по страхованию ответственности застройщиков. Такой прогноз на пресс-конференции в "Российской газете" озвучила вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Светлана Гусар.

Закон о передаче премий страховщиков Госдума приняла в третьем чтении 19 июня.

Фонд защиты прав дольщиков пришел на смену системе страхования рисков при заключении договоров долевого участия (ДДУ). С октября 2017 года застройщики отчисляют в него 1,2 процента от суммы каждого договора. Из этих денег выплачивается возмещение гражданам, вложившимся в строительство жилья, в случае возникновения проблем у девелоперов, а также финансируется завершение стройки.

Одновременно страховщики продолжают нести ответственность по действующим договорам с застройщиками. По новым правилам, они должны будут передать обязательства и премии за неистекший период страхования в Фонд защиты прав дольщиков. Предполагается, что туда будут перечислены не менее 99 процентов премий за вычетом расходов на ведение дела (1%). На это законом отводится 40 дней.

Неисполнение обязанности по передаче средств будет служить основанием для применения санкций к нарушителю со стороны ЦБ.

Документ вступит в силу со дня официального опубликования. С этого же дня договоры страхования прекращают свое действие (исключая те, по которым наступил страховой случай и страховщику предъявлено требование о выплате возмещения. В этом случае работает действующий порядок возмещения при банкротстве девелопера).

Сейчас страховые компании, по словам Светланы Гусар, анализируют заключенные договоры страхования, объем требований о выплате страхового возмещения. Эта работа нужна для проведения сверки с застройщиками, для фиксации передаваемых обязательств и определения точной суммы премий, которые будут перечислены в фонд.