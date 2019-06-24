Вышла первая часть сериала "Эпидемия" о ВИЧ

Russia Today на своем сайте выложил первую часть документального сериала "Эпидемия" - совместного проекта телеканала и журналиста, директора фонда "СПИД.Центр" Антона Красовского. Первая серия посвящена проблеме ВИЧ-диссидентства - отрицанию существования вируса.

В рамках поездки в Иркутскую область Красовский пообщался с одним из лидеров ВИЧ-диссидентов в России врачом-патологоанатомом Владимиром Агеевым, а также главным врачом иркутского центра СПИД Юлией Плотниковой.

"Кроме того, мы попробовали излечить ВИЧ при помощи шаманского обряда на берегу Байкала, но спойлерить не будем - лучше смотрите сами", - говорится в сообщении.