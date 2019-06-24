Заканчивается третья волна перехода на онлайн-кассы

Новости

МТС провел ребрендинг 21:32
Школьники из Тулы и Екатеринбурга набрали по 400 баллов на ЕГЭ 20:55
Разговор Патрушева и Болтона завершился спустя полтора часа 20:48
Законопроект об амнистии внесен в парламент Беларуси 20:38
Артисты Мариинского театра выступят в Вологодском кремле 20:25
Энтомолог объяснил, почему одних кусают комары, а других - нет 20:15
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров решил уйти в отставку 19:55
Роскомнадзор ограничил доступ к липовым ответам на школьные экзамены 19:46
Трамп ввел санкции против иранского аятоллы Хаменеи 19:40
Собянин пригласил москвичей на круглогодичную ярмарку в Новокосино 19:34
Под Ростовом загорелся автобус, перевозивший более 70 детей 19:25
Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо 19:19
В Калуге сотрудник ГИБДД на мотоцикле насмерть сбил пешехода 19:18
В Ярославле задержан оптовый наркокурьер 19:10
Сход мощного селя на горном курорте в Сочи попал на видео 19:09
Премьер Франции: Санкции против РФ могут отменить в любой момент 18:55
Индийское "Аббатство Даунтон" покажут на сайте Первого канала 18:48
Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки 18:47
В Вологде появился памятник военному летчику Александру Клубову 18:37
Ученые выяснили, какое количество алкоголя отключает силу воли 18:30
Рафаэль Бенитес покинет пост главного футбольного клуба "Ньюкасл" 18:23
Новый кроссовер Ford размером с Lada Xray готов к премьере 18:17
СМИ: Второй пилот с разбившихся в Германии истребителей обнаружен мертвым 18:16
В Петербурге начнутся экскурсии на бриг с "Алых парусов" 18:10
Псковского подростка задержали за убийство матери друга 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
24.06.2019 20:30
Рубрика: Экономика

Чек пробил

Заканчивается третья волна перехода на онлайн-кассы
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(7893)
С 1 июля малый бизнес, за некоторыми исключениями, переходит на онлайн-кассы. В целом к этому рынок готов, тем не менее некоторые предприниматели тянут до последнего, желая отложить расходы на покупку контрольно-кассовой техники (ККТ) и услуги оператора фискальных данных (ОФД). В итоге уложиться до 1 июля успеют не все.

"Мы видим рост активности юрлиц, которые переходят на онлайн-кассы. По итогам мая наибольший прирост новых подключений пришелся на Республику Крым, Севастополь и Сахалинскую область - соответственно, 7, 6 и 5 процентов от общего числа фискализированных касс в этих регионах на начало мая", - рассказал "РГ" Антон Румянцев, директор OFD.ru.

Фото: iStock
"РГ" публикует закон, предоставляющий отсрочку по установке "умных" касс

Перейти на онлайн-кассы должны все индивидуальные предприниматели (ИП), кроме тех, кто торгует продукцией собственного производства или не имеет наемного персонала. Они получили отсрочку до июля 2021 года. "Как только ИП становится работодателем хотя бы для одного работника, отсрочка автоматически прекращает свое действие, и он обязан зарегистрировать онлайн-кассу в течение месяца с момента заключения трудового договора", - напоминает Светлана Петропольская, эксперт по правовым вопросам московского отделения "ОПОРЫ России".

Если ИП выбирает отсрочку и регистрирует онлайн-кассу после 1 июля 2019 года, он лишается права на налоговый вычет за два года до 18 тысяч рублей на приобретение каждой ККТ (правом на вычет обладают только ИП на патенте и ЕНДВ). Важный момент: чтобы вернуть деньги за кассу, надо не только ее купить, но и зарегистрировать в налоговой до 1 июля. "По незнанию ИП массово могут упустить возможность вернуть деньги за покупку онлайн-кассы, а после 1 июля удивятся полученным штрафам - это главная проблема третьей волны кассовой реформы. Из-за противоречивых и неточных сообщений в СМИ о поправках к закону 54-ФЗ появилось ошибочное убеждение, что отсрочку получили все ИП, но это не так, - отмечает Алексей Макаров, глава совета директоров IT-компании "Атол". - По факту отсрочку получили только ИП без наемных работников. Это сделано, чтобы уравнять в правах тех, кто уже может работать как самозанятый, так как живет в одном из четырех регионов, где проходит пилот проекта, и жителей остальных регионов".

Экономика Бизнес Экономика Финансы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде ответили на призыв не возвращать Россию в ПАСЕ из-за МН17
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров решил уйти в отставку
Трамп ввел санкции против иранского аятоллы Хаменеи
Два истребителя потерпели крушение в Германии
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси