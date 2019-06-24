Заканчивается третья волна перехода на онлайн-кассы

С 1 июля малый бизнес, за некоторыми исключениями, переходит на онлайн-кассы. В целом к этому рынок готов, тем не менее некоторые предприниматели тянут до последнего, желая отложить расходы на покупку контрольно-кассовой техники (ККТ) и услуги оператора фискальных данных (ОФД). В итоге уложиться до 1 июля успеют не все.

"Мы видим рост активности юрлиц, которые переходят на онлайн-кассы. По итогам мая наибольший прирост новых подключений пришелся на Республику Крым, Севастополь и Сахалинскую область - соответственно, 7, 6 и 5 процентов от общего числа фискализированных касс в этих регионах на начало мая", - рассказал "РГ" Антон Румянцев, директор OFD.ru.

Перейти на онлайн-кассы должны все индивидуальные предприниматели (ИП), кроме тех, кто торгует продукцией собственного производства или не имеет наемного персонала. Они получили отсрочку до июля 2021 года. "Как только ИП становится работодателем хотя бы для одного работника, отсрочка автоматически прекращает свое действие, и он обязан зарегистрировать онлайн-кассу в течение месяца с момента заключения трудового договора", - напоминает Светлана Петропольская, эксперт по правовым вопросам московского отделения "ОПОРЫ России".

Если ИП выбирает отсрочку и регистрирует онлайн-кассу после 1 июля 2019 года, он лишается права на налоговый вычет за два года до 18 тысяч рублей на приобретение каждой ККТ (правом на вычет обладают только ИП на патенте и ЕНДВ). Важный момент: чтобы вернуть деньги за кассу, надо не только ее купить, но и зарегистрировать в налоговой до 1 июля. "По незнанию ИП массово могут упустить возможность вернуть деньги за покупку онлайн-кассы, а после 1 июля удивятся полученным штрафам - это главная проблема третьей волны кассовой реформы. Из-за противоречивых и неточных сообщений в СМИ о поправках к закону 54-ФЗ появилось ошибочное убеждение, что отсрочку получили все ИП, но это не так, - отмечает Алексей Макаров, глава совета директоров IT-компании "Атол". - По факту отсрочку получили только ИП без наемных работников. Это сделано, чтобы уравнять в правах тех, кто уже может работать как самозанятый, так как живет в одном из четырех регионов, где проходит пилот проекта, и жителей остальных регионов".