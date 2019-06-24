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24.06.2019 13:15
Рубрика: Экономика

Залог вкусной окрошки: Как отличить поддельный квас от настоящего

Текст: Мария Гафурова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В летний сезон большую популярность приобретает квас - продукт молочнокислого брожения, сделанный на хлебе или живых дрожжах. По количеству полезных свойств он может сравниться с кефиром. Как отличить настоящий квас от квасного напитка?.

Как рассказала aif.ru диетолог Виктория Стоянова, квас положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и обладает повышенным количеством витамина B, что делает его полезным для людей с повышенным давлением. Однако все это - только о натуральном продукте. Очень часто в бутылках и на розлив продают квасной напиток - имитацию кваса, эффект брожения в котором заменяет углекислый газ, а вкус и цвет воссоздаются с помощью искусственных добавок, сахарозаменителей и консервантов. Такой фальсификат не будет иметь никакой пользы и не утолит жажду. Вкусная окрошка на нем также не получится - квасной напиток слишком сладкий и не имеет приятной дрожжевой кислинки.

Фото: iStock
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Чтобы отличить настоящий квас от подкрашенной газированной воды, достаточно просто налить его в стакан и оставить на пару дней на столе. При комнатной температуре натуральный напиток за это время перебродит - если вы покупали из бочки на разлив, то можете смело делать это дальше. Впрочем, ждать так долго совсем не обязательно - в настоящем квасе через три часа образуется осадок. Квасной напиток за это время не изменится - из него лишь выйдут пузырьки углекислого газа.

Впрочем, отличить квас от подделки можно уже в магазине. Для этого достаточно взглянуть на этикетку. Как рассказал технолог Георгий Туманов, в натуральном квасе на первом месте идет вода, а после нее - сахар, концентрат квасного или ржаного сусла и закваска (молочнокислые бактерии, дрожжи). В квасном напитке состав будет намного длиннее: с регуляторами кислотности, подсластителями, красителями и консервантами. Молочная и лимонная кислоты добавляются в такую "имитацию" искусственным путем.

Если вы заметили на этикетке кваса пометку "пастеризованный" - опасаться не стоит. Как рассказала владелица нескольких сочинских бочек с квасом Олеся Ермакова, таким образом производители заботятся о покупателях. Натуральный, непастеризованный квас, несмотря на все его вкусовые преимущества - идеальная среда для размножения микробов. Поэтому, чтобы обезопасить клиентов и избежать закрытия после первой же проверки надзорными органами, производители либо пастеризуют квас, либо применяют холодную стерилизацию - обеспложивание. Полезных свойств при этом напиток не теряет, поскольку сквашивается он по технологии.

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