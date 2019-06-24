Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса взяли курс на диверсификацию производства почти три года назад.

Сегодня российские Вооруженные силы уже получили новейшее вооружение и военную технику, поэтому в 2020 году объемы гособоронзаказа ощутимо снизятся. К этому моменту все предприятия, которые так или иначе завязаны на "оборонку", должны быть готовыми выпускать высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству ощутимо нарастить долю высокотехнологичной продукции как гражданского, так и двойного назначения на предприятиях, которые раньше выпускали только военную продукцию. Доля "гражданки" должна вырасти до 30 процентов к 2030 году, а еще через двадцать лет этот показатель и вовсе должен составлять 50 процентов.

Процесс диверсификации, или как его еще называют, конверсии, который происходит сегодня, для России не в новинку. После Великой Отечественной войны конверсия прошла успешно. Советский ОПК за короткое время кардинально сократил военные расходы, многократно увеличил вложения в народное хозяйство. Всего через год после победы заводы, раньше собиравшие танки, начали выпускать первые "мирные" тракторы, вагоны, экскаваторы и станки.

Провальная конверсия, которая получила меткое название "кастрюльная", проводилась на закате СССР и изобиловала множественными управленческими ошибками. По иронии судьбы, именно она и запомнилась общественности, а слово "конверсия" стало синонимом производства ненужной, абсолютно неконкурентоспособной продукции и управленческой некомпетентности.

Сегодня иная ситуация: если конверсия, которую пытались провести 30 лет назад, была продиктована глубочайшим структурным экономическим кризисом и вводилась на фоне сильного падения военных бюджетов, то сейчас это запланированное мероприятие, реализующееся без спешки и паники. Нынешней диверсификации не грозит повторить ошибок ее советской "предшественницы". Наоборот, она опирается на ценный опыт двух мощнейших мировых экономик мира - китайской и американской, которые успешно использовали конверсию для интеграции предприятий ОПК в гражданский сектор экономики еще в прошлом веке.

В 2018 году доля "гражданской" продукции составляла 20 процентов от общего объема выпуска российских оборонно-промышленных предприятий

Три года спустя можно с уверенностью сказать, что российский ОПК очень успешно решает вопросы диверсификации, уже создавая и выпуская товары в интересах наиболее приоритетных отраслей российской экономики: транспорт, связь, ТЭК, здравоохранение.

Так, Концерн "Калашников" сегодня выпускает широкую линейку беспилотных аппаратов - как воздушных, так и водных -в интересах гражданских эксплуатантов, наладил производство надежных и дешевых винтовок для профессиональных биатлонистов, причем работает в такой специфической нише, как спортивное оружие для детского биатлона, тем самым развивая в стране детский спорт.

В связи с проблемой утилизации мусора, которая не теряет свой актуальности, нижегородский ЦНИИ "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод"), чья "военная" специализация - производство минометов и артиллерийских установок, сегодня изготавливает комплексы для автоматизированной сортировки мусора, причем на это оборудование уже есть инвесторы.

Особенно перспективное направление, где успешно смогли зарекомендовать себя предприятия российского ОПК в рамках проведения диверсификации производства, это сфера здравоохранения, которая сегодня аккумулирует в себе наиболее передовые решения и технологии.

НПО "СПЛАВ" им. А.Н. Ганичева (входит в "Техмаш") - мировой лидер в разработке и производстве реактивных систем залпового огня, разработал автоматизированные диагностическо-лечебные комплексы "Ангел". Умная система сама контролирует состояние пациента, автоматизирует инвазивное введение лекарств, снимает кардиограмму и даже может сформировать алгоритм медикаментозного лечения, что делает ее незаменимой в условиях нехватки врачей.

В 2018 году в медицинские учреждения Тульской области были поставлены 3 стационарных и 7 мобильных "Ангелов". Один мобильный комплекс был передан на апробацию в клинику "ЦБК с поликлиникой" Управления делами Президента РФ. Клинические испытания в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко прошел медицинский тактильный эндохирургический комплекс.

Российский ОПК успешно решает вопросы диверсификации, выпуская товары для наиболее приоритетных отраслей экономики: транспорт, связь, ТЭК

Совместно с ЦНИИ робототехники и технической кибернетики "СПЛАВ" ведет разработку перфузионного комплекса для мобильных систем искусственного кровообращения. Он позволит реанимировать пациентов с внезапной остановкой сердца и продлить "жизнь" донорским органам.

Предприятия Концерна "Техмаш" помимо сложной медицинской продукции производят бытовые и медицинские холодильники, бурильные трубы, нефтепромысловое и емкостное оборудование для ТЭК, сельскохозяйственную навесную технику (плуги и культиваторы), металлургическую продукцию.

За 2018 год доля товаров для использования в гражданских целях, а также продукции двойного назначения достигла 20 процентов. Если предприятия российского ОПК будут придерживаться хотя бы такого же темпа диверсификации в ближайшие годы, то смогут достичь цели, которую им поставили российские власти: быть конкурентоспособными на мировом рынке и стать новым локомотивом российской экономики. Учитывая тот факт, что российский ОПК сегодня ориентирован в основном на высокотехнологичную продукцию, а не на "кастрюли", с конкурентоспособностью проблем не будет.