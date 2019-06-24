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24.06.2019 19:19
Рубрика: Спорт

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо

Текст: Илья Соболев
Милан. Фото: iStock Милан. Фото: iStock
Милан. Фото: iStock

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских Милане и Кортине-д"Ампеццо. Об этом стало известно на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в швейцарской Лозанне.

Фото: РИА Новости.
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Также на проведение Олимпиады-2026 претендовали шведские Стокгольм и Оре.

Принять участие в голосовании могли 82 из 95 членов МОК. Для победы заявка должна была набрать не менее 42 голосов. Добавим, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах от голосования воздержался.

В предыдущий раз Италия принимала Олимпийские игры в 2006 году в Турине. Еще одна зимняя Олимпиада в 1956 году прошла как раз-таки в Кортине-д"Ампеццо. Кроме того, в 1960 году Италия проводила летние Игры в Риме.

Спорт Олимпийские игры
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