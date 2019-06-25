16-дюймовый MacBook не получит OLED-дисплей

В Сети появились новые подтверждения того, что Apple выпустит MacBook с 16-дюймовым экраном. Как пишет издание Techradar, устройство выйдет в сентябре.

По словам аналитика IHS Markit Джеффа Лина, дисплей новинки будет построен на IPS-матрице с разрешением 3072х1920 точек. Это заметный прирост по сравнению с MacBook Pro, который имеет разрешение 2880х1800 пикселей.

Матрицы для Apple будет поставлять LG. Ранее ходили слухи, что MacBook получит AMOLED-дисплей - компания из Купертино якобы вела переговоры об этом с Samsung.

Каких-то других данных о будущей новинке нет. Не известны ни тип процессора, ни объем оперативной памяти, ни иные характеристики.