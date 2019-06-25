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25.06.2019 18:45
Рубрика: Спорт

Понравился канадцам

18-летний Василий Подколзин вошел в топ-10 драфта НХЛ
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
За океаном продолжают обсуждать первый раунд драфта НХЛ-2019. В списке лучших новичков есть и наш игрок - форвард питерского СКА 18-летний Василий Подколзин.
Победитель драфта новичков НХЛ Джек Хьюз продолжит карьеру в клубе "Нью-Джерси". Фото: REUTERS Победитель драфта новичков НХЛ Джек Хьюз продолжит карьеру в клубе "Нью-Джерси". Фото: REUTERS
Победитель драфта новичков НХЛ Джек Хьюз продолжит карьеру в клубе "Нью-Джерси". Фото: REUTERS

Капитан юниорской сборной России был выбран клубом "Ванкувер Кэнакс" под престижным десятым номером. Отметим, что на ближайшие два года Подколзин останется играть в России, поскольку имеет действующее соглашение с питерскими армейцами.

Фото: REUTERS/Stephen R. Sylvanie
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О перспективах Подколзина в Канаде в интервью западным СМИ высказался легендарный игрок Павел Буре.

"Русская ракета" считает, что Василию предстоит пройти большой путь в хоккее, но в Ванкувере ему помогут крепко встать на ноги.

"Самое сложное при адаптации в Ванкувере, да и где бы то ни было - получить опыт игры среди взрослых, состоявшихся мастеров. Не забывайте, что Подколзин еще юниор, и ему только предстоит сделать шаг в большой хоккей. Для меня очень приятно, что Василий начнет свой путь в НХЛ именно в "Ванкувере". Эта команда занимает в моем сердце особое место, потому что я сам начинал свою карьеру за океаном в "Кэнакс". Хочу поздравить своего молодого коллегу - в Ванкувере замечательная организация, и у него в будущем не будет никаких проблем", - отметил Буре.

Что касается первого номера драфта, то им стал 18-летний нападающий сборной США Джек Хьюз, которого выбрал клуб "Нью-Джерси Девилз" .

Он опередил финского форварда "Рейнджерс" Каапо Какко и канадца Кирби Дэка, которого "забрал" "Чикаго".

Хьюз стал восьмым американцем в истории, которого выбрали первым номером драфта. В прошлом сезоне форвард провел отличный сезон в главной юниорской лиге США и набрал 48 очков по системе "гол плюс пас" в 24 проведенных матчах.

После завершения официальной церемонии Джек светился от счастья и раздавал многочисленные интервью, в которых не скрывал, что мечтает стать большим игроком после церемонии.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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"Моя цель - играть в НХЛ, стать знаменитым и успешным. Поэтому я постараюсь хорошо провести лето в лагере развития, а затем подготовиться к появлению в основном лагере. Надеюсь, что фанаты "Девилз" поддержат меня. Я верю, что у нас будет много замечательных совместных лет. Я знаю, что у "Нью-Джерси" действительно преданные болельщики, поэтому я так рад быть частью этой организации", - заявил нападающий.

Тем временем, российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин проведет встречи с делегациями "Чикаго", "Флориды", "Рейнджерс" и "Айлендерс".

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Дэвид Паньотта.

Отметим, что в НХЛ начался период интервью, когда хоккеисты, выходящие на рынок свободных агентов, могут проводить встречи с представителями других клубов.

Панарин и вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский 1 июля этого года станут неограниченно свободными агентами.

В прошлом сезоне 27-летний Панарин провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В 10 играх плей-офф на его счету 11 (5+6) очков.

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